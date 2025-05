Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Twee keer per dag je tanden poetsen is niet alleen hygiënisch: het kan zelfs levens redden

Rollende ogen, timers die eindeloos lijken te duren en discussies in de badkamer: elke dag, twee keer per dag, twee minuten lang je tanden poetsen is al jaren in veel huishoudens vaste prik. We weten dat het belangrijk is voor frisse adem en gezonde tanden, maar wat veel mensen níét weten: tandenpoetsen kan in sommige gevallen zelfs levens redden. Hoe zit dat?

Uit nieuw onderzoek van de Amerikaanse universiteit Harvard blijkt dat twee keer per dag poetsen de kans op longontsteking bij ernstig zieke patiënten in het ziekenhuis flink verlaagt. En dat scheelt niet alleen extra klachten, maar soms zelfs ook overlijdens.

Schone tanden, schone longen

Het onderzoek analyseerde de gegevens van bijna 2800 patiënten uit vijftien eerdere studies, waarvan de meeste plaatsvonden op intensive care-afdelingen. De uitkomst was opvallend: patiënten van wie het gebit twee keer per dag werd gepoetst, liepen 33 procent minder kans op een ziekenhuisinfectie zoals longontsteking. Bij beademde patiënten, die extra kwetsbaar zijn, was het effect zelfs nog duidelijker.

Daarnaast waren deze patiënten gemiddeld korter afhankelijk van de beademing, mochten ze sneller de ic verlaten én hadden ze 19 procent minder kans om daar te overlijden. Hoe dat werkt? Simpel gezegd: je mond zit vol bacteriën, zeker in een ziekenhuis kunnen die snel uitgroeien tot ziekteverwekkers. Vooral bij patiënten aan de beademing kunnen bacteriën makkelijk afzakken naar de longen. Door goed te poetsen, verwijder je tandplak en voorkom je dat schadelijke microben zich ophopen.

Spoelen alleen is niet genoeg, zeggen experts. Alleen poetsen krijgt die hardnekkige bacteriële plak echt weg.

Twee keer per dag is genoeg

Overdrijven hoeft trouwens niet: vaker dan twee keer per dag poetsen gaf volgens het onderzoek geen extra voordeel. Twee keer per dag je tanden poetsen klinkt als een logisch ritueel. Toch schreef Metro dat veel Nederlanders hun tanden niet dagelijks poetsen en luiden tandartsen de noodklok als het om tandgezondheid bij kinderen gaat.

De onderzoekers wijzen erop dat dit soort hygiëne eigenlijk standaard zou moeten zijn in ziekenhuizen. Maar ook thuis is het relevant: mondgezondheid speelt een rol bij meer dan driehonderd aandoeningen, van hartklachten tot diabetes. En slecht tandvlees maakt het lastiger om je bloedsuiker onder controle te houden.

Goed zorgen voor je lichaam begint dus bij het poetsen van je tanden. Natuurlijk is het ook belangrijk om goed voor je longen te zorgen, bijvoorbeeld door het vapen links te laten liggen. Metro schreef onlangs over de schokkende risico’s van vapen én hoe je het beste kan stoppen.

Let op: dit is geen medisch advies. Maak je je zorgen om je gezondheid, raadpleeg dan altijd een arts.

