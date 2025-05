Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dit supplement kan veroudering temperen, blijkt uit nieuw onderzoek

Supplementen, de één slikt ze trouw, iedere dag, de ander ziet er weinig heil in. Maar nieuw onderzoek toont aan dat een specifiek supplement veroudering wel degelijk kan temperen.

Gezond oud worden of veroudering zo lang mogelijk temperen, is een thema dat bij Metro vaker aan het licht komt. Zo sprak Metro eerder met hoogleraar Filip de Keyser over hoe we tegenwoordig ouder worden dan onze voorouders, maar we uit het oog verliezen hoe we gezond blijven. En moleculair bioloog dr. Ellen Crabbe vertelde Metro hoe je je biologische leeftijd zo laag mogelijk houdt.

Onderzoek naar supplement bij veroudering

Kennelijk hebben ook supplementen invloed op het verouderingsproces. Uit nieuw onderzoek blijkt namelijk dat een dagelijkse dosis vitamine D helpt bij het temperen van veroudering. Het vier jaar lang slikken van vitamine D-supplementen kon namelijk drie jaar veroudering voorkomen, schrijft ook BBC Science Focus.

Ook uit eerdere onderzoeken blijkt dat vitamine D kan helpen bij het bestrijden van een aantal van de belangrijkste tekenen van veroudering. Zoals ziekten als kanker, hart- en vaatziekten en dementie. Metro sprak eerder met neuropsycholoog Roy Kessels over Alzheimer en het verlagen van het risico op dementie.

Vitamine D gunstig voor telomeren

Amerikaanse wetenschappers wilden die bevindingen over vitamine D verder onderzoeken. Aan dat experiment namen duizenden vrouwen ouder dan 55 en mannen ouder dan 50 deel, die vijf jaar dagelijks een dosis vitamine D, omega 3 of een placebo moesten slikken.



En kennelijk heeft vitamine D-gebruik invloed op telomeren in ons lichaam. Telomeren zijn beschermende ‘dopjes’ aan de uiteinden van onze chromosomen, vergelijkbaar met de plastic puntjes aan de uiteinden van schoenveters. Ze beschermen het DNA tegen beschadiging tijdens het celdelingsproces en spelen een rol bij cellulaire veroudering en tumoronderdrukking. Eerder werd ook bekend dat vitamine K gunstig bleek te zijn om veroudering van de hersenen te temperen.

‘Oude cellen’

Elke keer dat een cel zich deelt, worden de telomeren iets korter. Wanneer de telomeren te kort worden, verliezen ze hun vermogen om te delen, wat betekent dat hun cellen niet meer kunnen functioneren. Uit het onderzoek bleek dat deelnemers die vitamine D slikten, aanzienlijk minder telomeerverkorting ervoeren.



Dit zou een belangrijk inzicht kunnen bieden in hoe we mensen langer gezond kunnen houden, aangezien telomeerverkorting verband houdt met veel leeftijdsgerelateerde ziekten. „Ik noem ze vaak boze oude mannen – cellen die hun functie in het leven hebben verloren, inactief worden en de omgeving om hen heen verpesten”, aldus professor Morten Schiebye-Knudsen tegen BBC Science Focus. Hij is universitair hoofddocent aan de afdeling Cellulaire en Moleculaire Geneeskunde van de Universiteit van Kopenhagen. „Telomeerverkorting kan bijdragen aan meer boze oude cellen en daardoor aan meer ontstekingen in ons lichaam, met name in cellen die zich veel delen, zoals ons beenmerg, onze huid en ons haar.”

Hoe krijg je vitamine D binnen?

De belangrijkste bron van vitamine D is zonlicht. Maar je vindt het ook in in voedingsmiddelen zoals vette vis, lever, vlees, eieren en melkproducten

Mocht je nu direct allerlei potten met pillen en vitamines willen inslaan? Dat is niet nodig. Hoewel het slikken van vitamine D volgens het bovengenoemd onderzoek dus voordelen kan hebben, legde huisarts Staf Hendrickx eerder ook uit dat vooral een gevarieerd eetpatroon ervoor zorgt dat je genoeg voedingsstoffen, vitamines en mineralen binnenkrijgt. „Inmiddels is er een hele industrie aan supplementen opgetuigd, maar als je gevarieerd eet, heb je dat niet nodig. Homo sapiens hadden namelijk ook geen supplementen. Het kan natuurlijk geen kwaad om als je ziek bent wat extra vitamine C te slikken of ijzertabletten bij een tekort. Maar gezonde mensen hebben geen supplementen nodig.”

Reacties