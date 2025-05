Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Word jij vaak wakker met slaap in je ogen? Een neurowetenschapper legt uit wat dat betekent

Heb jij je ooit afgevraagd wat er toch altijd in je ooghoeken zit als je wakker wordt? Blijkbaar ben je niet de enige, want op TikTok gaat er momenteel een video viral waarin een neurowetenschapper uitlegt wat ‘slaap in je ogen’ precies is. En het antwoord zorgt bij veel mensen voor verbazing (en afschuw).

Je kent het vast wel: je wordt wakker en in je ooghoek zitten wat zanderige korreltjes, ook wel bekend als slaap, die je direct wegveegt. Waarschijnlijk denk je dat het vuil is, maar klopt dat wel? Als we neurowetenschapper Andrew Huberman mogen geloven, ligt het iets gecompliceerder. Hij deelde onlangs op TikTok een video waarin hij uitlegt wat slaap precies is.

Wat is slaap in je ogen?

Volgens Andrew Huberman zijn de gele korrels in je ogen een collectie van dode bacteriën. Tref je deze in je ooghoeken aan, dan is dat volgens hem een teken dat je ogen de bacteriën tijdens je slaap hebben verslagen. „Dus als je het wegveegt, veeg je eigenlijk de slachtoffers weg van de oorlog die je tijdens je nachtrust gewonnen hebt.”

Verbaasde reacties

Zijn uitleg zorgt voor de nodige verbazing bij zijn volgers. „Ik dacht altijd dat het opgedroogde tranen waren”, reageert een kijker. En er zijn meer mensen die dit dachten: „Ik ging er ook altijd vanuit dat het gekristalliseerde tranen waren van een nachtmerrie.” Een andere gedachte die voorbijkwam: „Ik dacht serieus dat het kwam door mijn slechte hygiëne.” En tenslotte: „Ik had dit liever niet geweten.”

Kanttekening bij verhaal

Als we medische experts van The Cleveland Clinic moeten geloven, ligt de uitleg van Andrew Huberman iets genuanceerder. Zij erkennen dat de slaap in je ogen bacteriën bevat, maar dat het ook is vermengd met slijm, oude huidcellen en tranen.

Omdat je overdag je ogen open hebt, verdwijnt de slaap door middel van tranen. In de nacht hoopt het zich echter op aan de rand van je ogen, omdat deze gesloten zijn. Slaap in je ogen is hartstikke normaal, maar mocht je nu merken dat het een afwijkende kleur heeft en ineens is toegenomen, dan kan het ook zijn dat je een infectie hebt. In dat geval is het verstandig om je huisarts te raadplegen.

