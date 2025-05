Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Rook je? Dan rookt ook je hond ‘mee’, zo blijkt uit nieuw onderzoek

Roken is slecht voor je eigen gezondheid: dát weten we inmiddels wel. Maar wat als je je hond er ook mee schaadt?

Nieuw onderzoek laat zien dat honden in rokerige huishoudens niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk lijden.

Hond lijdt onder rokend baasje

We kennen de bekende gevaren van roken: longkanker, hartproblemen, ademhalingsziekten. Maar volgens een nieuwe studie, gepubliceerd in het Journal of Veterinary Behavior, hebben honden die regelmatig worden blootgesteld aan sigarettenrook óók meer kans op gedragsproblemen.

De onderzoekers bekeken ruim driehonderd honden, waarvan de helft in huis een rokerige omgeving had. Wat bleek? De honden die samenleven met rokende baasjes vertonen opvallend ander gedrag dan honden in rookvrije woningen.

Van angstig tot agressief

Deze ‘rookhonden’ waren angstiger, hadden minder energie, waren agressief naar mensen én naar andere dieren, waren slecht te trainen en ervaarden over het algemeen meer stress en onrust.

En dat is zorgelijk. Want gedragsproblemen zijn één van de belangrijkste redenen waarom dieren naar het asiel worden gebracht of zelfs worden ingeslapen.

Honden afhankelijk van hun baasje

Sigarettenrook bevat duizenden chemische stoffen, waaronder nicotine en koolmonoxide. Die stoffen kunnen ook invloed hebben op het brein van honden. Net als bij mensen kunnen ze leiden tot stress, angst en stemmingsklachten.

En een huisdier kan daar niet zelf niets aan doen. Die kan niet naar buiten, een raam openen of zeggen dat het stinkt. Ze zijn volledig afhankelijk van hun baasje.

Meer aandacht voor de gevolgen

Het gedrag van de eigenaar speelt ook een rol. Iemand die binnen rookt, heeft misschien ook minder structuur of beweging in huis. Ook dat beïnvloedt hoe een dier zich voelt en gedraagt.

Volgens experts zouden dierenartsen vaker moeten vragen naar rookgewoonten in huis als een hond gedragsproblemen vertoont. En misschien moet ook in campagnes tegen roken meer aandacht komen voor wat het met je huisdier doet.

