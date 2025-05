Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Palmolie is omstreden, maar hoe ongezond is het echt?

In zo’n 60 procent van de voedingsmiddelen zit palmolie. Deze olie zit om twee redenen in het verdomhoekje: het zou ongezond zijn en slecht voor het milieu. Wat is daar van waar?

Palmolie is een plantaardige olie afkomstig van de vruchten van de oliepalm. Het wordt veel gebruikt in bewerkte voedingsmiddelen, zoals koekjes, ketchup, margarine en snacks, omdat het goedkoop is en een lange houdbaarheid geeft. De olie heeft zelf geen eigen smaak.

Ongunstige gezondheidseffecten

De Belgische huisarts Staf Hendrickx sprak eerder met Metro over palmolie in een gesprek over ultrabewerkte voeding en de ziekmakende voedselindustrie „De productie van palmolie piekt enorm, maar het is een ongezond verzadigd vetzuur waar allerlei chemische processen bij komen kijken, zoals bleken en indikken. En ja, dat is ongezond. In zo’n beetje alles wat je consumeert, zit tegenwoordig palmolie”, zei de huisarts.

Volgens het Voedingscentrum zit in palmolie meer verzadigd vet dan in andere oliesoorten. Verzadigd vet staat bekend om de ongunstige gezondheidseffecten. Zo verhoogt het het LDL-cholesterol en vergroot het het risico op hart- en vaatziekten.

Vanwege de hoeveelheid verzadigd vet staat palmolie niet in de Schijf van Vijf. Maar een voedingsmiddel met deze olie kan wel in de Schijf van Vijf staan. Dat hangt af van het soort voedingsmiddel en de hoeveelheid palmolie die erin zit. Kortom: palmolie past in kleine hoeveelheden in een gevarieerd dieet, maar het is goed om producten met palmolie die niet in de Schijf van Vijf te staan te beperken.

Slecht voor het milieu

Vaak klinkt ook de kritiek dat palmolie slecht voor het milieu is. Dit zou echter genuanceerder liggen. Heske Verburg, directeur van Solidaridad, vertelde gisteren op NPO Radio 1 dat het inderdaad zo is dat er bos voor moet worden gekapt en het nadelige gevolgen heeft voor de biodiversiteit. Máár: „Het is een ontzettend productief en efficiënt gewas.”



Ze legde uit: „40 procent van alle gebruikte olie wereldwijd is palmolie en het wordt op 6 procent van de beschikbare landbouwgrond geproduceerd. Het is dus, als je het vergelijkt met andere oliën, een ontzettend efficiënt gewas met een veel kleinere voetafdruk.”



Het Voedingscentrum benoemt ook de efficiëntie. „Het probleem rondom ontbossing komt niet door de palmolie zelf. Dat komt meer door de hoge vraag naar plantaardige oliën in producten zoals make-up, koekjes en snacks. De positieve kant van palmolie is namelijk de hoge opbrengst per hectare vergeleken met andere oliesoorten. Daarom is het overstappen op andere (tropische) oliën niet per se een oplossing.”

