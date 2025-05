Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Opgelet! De piek van het hooikoortsseizoen komt eraan

Last van tranende ogen of een loopneus? Dan ben je niet de enige. De piek van het hooikoortsseizoen komt eraan en dat betekent (helaas) dat er meer pollen in de lucht zitten, vóóral van gras.

Normaal gesproken barst het graspollenseizoen eind mei los, maar door de zonnige en warme lente begint het dit jaar al halverwege mei, zo waarschuwt meteoroloog Johnny Willemsen van weerdienst Weeronline.

En dat merk je… sinds april klagen hooikoortspatiënten al over klachten.

Piek hooikoortsseizoen ligt op de loer

In totaal zijn zo’n twee miljoen Nederlanders allergisch voor graspollen. De eerste signalen zagen we al voor Pasen, met gewassen zoals de grote vossenstaart die vroeg in bloei kwamen. Inmiddels staan die soorten volop te bloeien. Andere grassoorten beginnen nu pas. Dat betekent dat de hoeveelheid pollen de komende weken flink toeneemt.

Toch is er ook een lichtpuntje. Het is namelijk op dit moment zó droog in Nederland dat de overlast op sommige plekken mee kan vallen. Vooral in het westen, zoals in de kustprovincies, is het extreem droog. Daar viel sinds 1 april op sommige plekken amper 10 millimeter regen. Door die droogte kleuren grasvelden geel en produceren planten soms minder pollen.

In het midden en oosten van het land viel eind april nog wat regen, dus daar kan de overlast wél groter zijn. Maar voorlopig blijft het droog, waarmee die situatie snel kan veranderen.

Dit kan je doen tegen hooikoorts

Niet alleen grassen zorgen voor niesbuien. Ook bepaalde kruiden zoals zuring en weegbree beginnen de komende weken te bloeien. Ook zij verspreiden allergene pollen. Gelukkig is er in sommige gevallen nog wat te doen aan hooikoorts. Zo kun je het beste de buitenlucht in de namiddag en avond vermijden. Als je op pad gaat, doe dat dan ’s ochtends. Dan is het gras nog nat en komen er dus minder pollen vrij.

Voor wie juist gevoelig is voor boompollen is er goed nieuws, weet Willemsen. Want: „De berkenbomen zijn overal uitgebloeid en daarmee is het boompollenseizoen voorbij!”

