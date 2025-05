Onderzoek: ultrabewerkt voedsel verhoogt kans op vroegtijdig overlijden

🍟

Aan ultrabewerkte producten worden allerlei extra stoffen toegevoegd om voeding bijvoorbeeld smakelijker of langer houdbaar te maken. De voedingswaarde en natuurlijke staat van het product gaat daardoor achteruit.

Ultrabewerkte voeding bevat doorgaans grote hoeveelheden toegevoegde suikers, vetten en/of zout, lage hoeveelheden voedingsvezels en meer industriële ingrediënten, ongeacht of ze afkomstig zijn van voedingsmiddelen of in laboratoria zijn gemaakt. Voorbeelden zijn massaproductiebrood, koolzuurhoudende dranken, instant noodles, ontbijtgranen of ijs.