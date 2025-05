Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Noten zijn gezond, maar deze noot is volgens een diëtist een ‘gezondheidsbommetje’

Ons lichaam gaat goed op noten. Ze zijn namelijk een bron van voedingsstoffen en ze zijn gezond. Maar welke noten zijn nu het gezondst? Deze diëtiste legt het het uit en kennelijk is er één noot een echte gezondheidsbom.

Walnoten, paranoten, pistachenoten… er zijn nogal wat noten voor handen. Maar houd alleen wel in de gaten dat je in de supermarkt nogal wordt opgelicht als het om noten gaat.

Noten zijn gezonde voedingsbron

Diëtiste Sanne Mouha vertelt aan het Belgische HLN dat noten nogal wat gezondheidsvoordelen hebben. Ze hebben een gunstig effect op je cholesterolniveau, verminderen het risico op hart- en vaatziekten, bevatten vezels, gezonde vetten, vitamines (B1 en E), mineralen (calcium, kalium en ijzer) en ze zijn goed voor ons hart, verlagen het risico op kanker en werken ontstekingsremmend. „Ook is ondertussen aangetoond dat de vetten uit noten een positieve impact hebben op je brein en zo onder andere bepaalde ontwikkelingen van dementie zouden kunnen tegengaan.”

Mouha adviseert om porties van zo’n 25 à 30 gram noten per dag te nuttigen. Oftewel een handjevol of twee eetlepels per dag. „Maar wie niet op de lijn let, kan iets meer dan die portie eten.”

Welke noot het gezondst?

Noten bevatten vetten. Wat betreft koolhydraten scoren de cashewnoot (5 gram per 25 gram) en pinda (3 gram per 25 gram) het hoogst. Maar volgens de diëtist is dat nog steeds heel weinig als je het vergelijkt met bijvoorbeeld fruit of peulvruchten. Noten geven namelijk langer verzadigd gevoel. Het liefst eet je de noten ongeroosterd, ongezouten en ongesuikerd.

Maar welke noot is het allergezondst? Mouha pleit voor een mix van verschillende noten omdat verschillende noten, verschillende gezondheidsvoordelen hebben. „Elke noot is op zijn manier gezond, maar als ik er één zou aanbevelen, zou het de walnoot zijn.”

Diëtist over gezondheidsvoordelen per noot

Per noot legt de diëtist nog even alle gezondheidsvoordelen uit.

Walnoten

Bevatten de grootste hoeveelheid omega 3-vetzuren en polyfenolen. Volgens de diëtist halen we niet altijd gemakkelijk omega 3 uit andere voeding. „En bijna iedereen heeft daar een tekort aan.” Ook in vis zit omega 3, maar dat is een ander type omega 3-vetzuren. „Die ons lichaam niet zelf kan aanmaken. Het kan dit type wel aanmaken uit ALA omega 3-vetzuren, die je dus uit noten haalt.”

Pinda’s

Pinda’s zijn eigenlijk peulvruchten en daarom de meest eiwitrijke noot. „Met 6,3 gram eiwitten per 25 gram.”

Amandelen

„Bevatten meer calcium dan andere noten.”

Pecannoten

„Bevatten meer vitamine B dan andere noten.”

Hazelnoten

„Deze hebben weer meer vitamine E.”

Pistachenoot

„Is de minst calorierijke noot.”

Macadamianoot

„Is met 188 calorieën per handje noten de meest calorierijke noot. Deze noten bevatten daarnaast veel antioxidanten en kunnen celbeschadiging tegengaan.”

Paranoot

„Deze noot bevat veel selenium, een stof die je ook in dierlijke producten terugvindt. Selenium is heel belangrijk voor de werking van je schildklier. Wanneer je bijvoorbeeld slechte metalen binnenkrijgt in je lichaam, maakt selenium de giftige stoffen minder giftig. Selenium beschermt onze cellen en is belangrijk voor vegetariërs, omdat deze groep de stof niet uit vlees haalt.” Te veel selenium is niet goed, dus wees ook niet te gulzig met de paranoten. Paranoten zijn dus gezond, maar het liefst eet je er niet meer dan drie per dag.

