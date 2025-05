Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Meer jongvolwassenen hebben kanker, vooral vrouwen

Het aantal jongvolwassenen met kanker neemt toe, blijkt uit cijfers van het Integraal Kankercentrum. In deze leeftijdsgroep krijgen vrouwen vaker kanker dan mannen.

In 2024 kregen bijna 4200 mensen van 18 tot en met 39 jaar de diagnose kanker te horen. 35 jaar geleden ging het nog om zo’n 3100 mensen. Hier speelt mogelijk mee dat we steeds ongezonder zijn gaan leven, met bijvoorbeeld meer ultrabewerkte voeding.

Kanker komt vaker voor bij jonge vrouwen

Onder jonge vrouwen komt kanker anderhalf keer vaker voor dan bij mannen. Dat is opvallend, want in de algehele populatie krijgen juist meer mannen dan vrouwen de ziekte. Tot de leeftijd van 28 jaar ontlopen het aantal kankerdiagnoses bij mannen/jongens en vrouwen/meisjes elkaar nauwelijks. Daarna komt kanker vaker voor bij vrouwen, maar na het 60e levensjaar krijgen meer mannen de diagnose kanker.

De verschillen komen onder meer door de soorten kanker waar mannen en vrouwen mee te maken krijgen. Vrouwen worden als jongvolwassene vooral getroffen door borst- en baarmoederhalskanker en melanoom van de huid. Afgelopen 35 jaar nam het aantal borstkankerdiagnoses bij jonge vrouwen toe van bijna 600 diagnoses in 1989 naar 878 in 2024. Jonge vrouwen worden er ongeveer twee keer zo vaak door getroffen dan jonge mannen. Andere vormen van kanker die bij jongvolwassen vrouwen relatief vaak voorkomen zijn lymfeklierkanker en schildklierkanker.

Stijging zaadbalkanker

Bij jonge mannen steeg het aantal diagnoses van zaadbalkanker explosief. Van 241 diagnoses in 1989, naar 574 in 2024. Die stijging is vooral onder 30-plussers, onder de jongere leeftijdsgroepen stagneert of daalt het juist. Bij jongvolwassen mannen kwamen lymfeklierkanker en hersentumoren ook relatief vaak voor.

Een klein lichtpuntje is dat de overlevingskansen bij kanker ook zijn toegenomen. Het IKNL zei eerder dat de kansen om de ziekte te overleven de laatste twintig jaar „bemoedigend” gestegen. Met name bij longkanker, nierkanker, sarcomen (wekedelentumoren), slokdarmkanker en keelholtekanker zijn grote verbeteringen te zien. Wel spelen de hoogte van je inkomen en je geslacht een rol bij de overlevingskansen.

Reacties