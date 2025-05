Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Jongeren kunnen maar moeilijk nee zeggen tegen vapen: bijna 40 procent van de 12- tot 16-jarigen is verslaafd

Vapen… Het lijkt een steeds groter en groter probleem te worden. Inmiddels is bijna 40 procent van de 12- tot en met 16-jarigen verslaafd aan vapen, zo concluderen onderzoekers van Motivaction in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. Ook heeft één op de tien 12-jarigen al eens gevapet.

Zorgwekkend, vindt het kabinet. Héél zorgwekkend. Daarom start vandaag een campagne om ouders bewust te maken van de gevaren van vapen.

Jongeren vinden nee zeggen tegen een vape moeilijk

„Nicotine is na heroïne en crack de meest verslavende drug die er bestaat”, uit staatssecretaris Vincent Karremans (Volksgezondheid) zijn zorgen. „Daarom is het superbelangrijk dat ouders er op tijd thuis over praten met hun kinderen en samen nee zeggen tegen vapen.”

Want dat nee zeggen, dat blijkt moeilijk. Ook voor de jongeren die (nog) niet verslaafd zijn. Volgens de onderzoekers van Motivaction kan namelijk één op de zeven van de jongeren moeilijk nee zeggen als hen een vape wordt aangeboden. Ook heeft één op de zes het gevoel onder druk gezet te worden om te vapen.

Omdat het gaat om kinderen, zet het kabinet zich met de campagne in op het informeren van ouders. „Vapes hebben bij veel ouders onterecht een imago dat ze minder schadelijk zijn dan sigaretten. Dat moeten we samen zo snel mogelijk uit de wereld helpen.” De campagne is online te zien en op de radio te horen. Ook kunnen ouders naar de website neetegenvapen.nl, waar meer informatie te vinden is.

Steeds meer jongeren vapen

Een campagne zoals dit is nodig, benadrukt Karremans. Want de cijfers stijgen rap. In 2023 gaf nog 21,7 procent van de Nederlandse jongeren en jongvolwassenen (12 tot en met 25 jaar) aan het afgelopen jaar een e-sigaret te hebben gebruikt.

Twee jaar later is dat percentage bijna verdubbeld, ondanks het verbod op vapes met smaken dat sinds 1 januari 2024 geldt. Vapes met smaken als aardbeienijs, mango, hazelnootpasta of mojito zijn al bijna anderhalf jaar verboden, om zo het vapen minder aantrekkelijk te maken voor jongeren. Enkel vapes met de smaak tabak zijn nog toegestaan.

Cijfers zorgwekkend

Maar verbod of geen verbod: jongeren vapen er op los. En dat is zorgwekkend. Uit berichtgeving van RTL Nieuws bleek vorige week nog dat vijf gebruikers de afgelopen maanden ternauwernood aan de dood zijn ontsnapt. Volgens de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) is dit slechts ‘het topje van de ijsberg’.

In maart sloeg het Trimbos-Instituut ook al alarm. Volgens het instituut zouden jongeren de gevaren van vapen onderschatten. Uit onderzoek bleek dat 40 procent van de jongeren die maandelijks vapen, niet wist óf en hoeveel nicotine er in hun vape zit.

De beste manier om te stoppen met vapen

Voor iedereen die een poging tot het stoppen met vapen wil ondernemen, is het volgens Ikstopnu.nl, de landelijke website van het Trimbos-instituut voor stoppen met vapen, belangrijk om in eerste instantie hulp te vragen bij het stoppen.

Liever zonder begeleiding proberen te stoppen? Metro verzamelde een aantal tips die daarbij goed van pas kunnen komen.

