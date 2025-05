Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Groen als stressbuffer: experts leggen uit hoe de natuur kinderen veerkrachtig maakt

Het geluid van wind door de bladeren, krioelende beestjes, een kikker onder een omgevallen boomstam: het klinkt als een gewone woensdagmiddag na school. Volgens experts is het echter allesbehalve gewoon. Tijd in de natuur zorgt voor verwondering bij kinderen en dat helpt tegen stress, angst en somberheid, zo wijst wetenschappelijk onderzoek uit.

Volgens wetenschappers blijkt de verwondering die we in de natuur vinden (bijvoorbeeld bij iets groots als een zonsverduistering of iets kleins als de schittering van de zon) een krachtig ingrediënt voor mentale gezondheid en de cognitieve ontwikkeling van kinderen. En stiekem ook hun ouders.

Kinderen bouwen veerkracht op in de natuur

Kinderontwikkelingsdeskundige Deborah Farmer Kris noemt de natuur een ‘buffer’. Geen schild tegen alles wat het leven moeilijk maakt, maar wel een plek waar kinderen veerkracht kunnen opbouwen. „Het is moeilijk iets gezonders voor lichaam en geest te bedenken dan de verwondering buiten”, zegt ze.

Kinderen die regelmatig tijd doorbrengen in de natuur, ervaren onder meer minder stress, zijn creatiever en kunnen zich beter concentreren, zo blijkt uit een whitepaper van Greater Good Science Center aan de Universiteit van Californië, Berkeley.

Het lijkt erop dat met name de vroege kinderjaren een cruciale periode zijn voor blootstelling aan groen.

Minder somberheid en angstklachten

Onderzoekers van het Medical College of Wisconsin vonden bovendien dat kinderen in groene buurten minder last hebben van somberheid en angstklachten. Een studie van het NIH bevestigde dat jonge kinderen die dicht bij parken of bossen wonen, minder psychische problemen hebben.

„Ons onderzoek ondersteunt het al bestaande bewijs dat in de natuur zijn goed is voor kinderen”, zegt hoofdonderzoeker Nissa Towe-Goodman. „Daarnaast lijkt het erop dat met name de vroege kinderjaren een cruciale periode zijn voor blootstelling aan groen.”

Een lesje natuur

In een zogenaamde natuurles op een Montessori-school in de Verenigde Staten zag de kinderontwikkelingsdeskundige hoe simpel die verwondering voor kinderen kan zijn. In de natuurles pakt elk kind een zitmatje en zoeken ze hun eigen plek in de natuur op. Daar blijven ze voor tien minuten en geven ze hun zintuigen de kost: kijken, luisteren, horen, ruiken en voelen.

Vervolgens zoeken de kinderen in tweetallen hun ‘eigen’ stukje groen op en maken ze een lijst van alles wat ze op die plek tegenkomen. „Ik werd eraan herinnerd dat de natuur een zintuiglijk feest is voor kinderen die er nog niet aan gewend zijn om alleen in hun hoofd te leven”, zegt Kris.

Om jezelf te verwonderen hoef je niet naar de andere kant van de wereld te reizen of bizarre natuurverschijnselen te zien. Een stadspark doet al dienst voor een gezonde dosis verwondering. En daar kan een volwassene nog een hoop van leren.



