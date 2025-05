Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Expert legt uit waarom je nooit melk moet geven aan een kat

In films worden katten vaak afgebeeld met een schoteltje melk en ook in het echt denken veel mensen dat katten melk moeten drinken. Maar wist je dat dit helemaal niet klopt? Sterker nog: melk blijkt zelfs heel gevaarlijk te kunnen zijn voor katten. Een expert legt uit waarom.

Als katten nog heel klein zijn, drinken ze natuurlijk melk bij hun moeder. Maar zodra katten de kittenleeftijd zijn gepasseerd, is melk eigenlijk uit den boze. Hóe gek ze er ook op zijn.

Volgens Julia Henning, van de faculteit diergeneeskunde aan de Universiteit van Adelaide, zijn de meeste katten lactose-intolerant. Wanneer katten stoppen met het drinken van melk bij hun moeder, wat meestal rond de leeftijd van zes tot twaalf weken is, stoppen ze met de productie van het enzym lactase, wat nodig is voor de vertering van lactose in melk. „Als ze dan koemelk krijgen – wat een hoger lactosegehalte heeft dan de melk van moederpoezen – kunnen ze last krijgen van vervelende klachten als een opgeblazen gevoel, buikpijn, braken en diarree”, zo vertelt ze aan The Conversation.

Ook niet af en toe melk geven aan je kat

Volgens Julia Henning hebben katten die regelmatig melk of andere zuivelproducten krijgen, ook een groter risico op deze gezondheidsklachten. „En het kan zelfs dodelijk zijn, omdat chronische diarree kan leiden tot uitdroging en ondervoeding.”

Nu denk je misschien, heel af en toe melk geven kan geen kwaad, maar dat weerspreekt Julia Henning. „Nee, zuivelproducten vormen nu eenmaal geen natuurlijk onderdeel van het dieet van katten. Hoewel ze het ongetwijfeld lekker vinden, kan melk voor ongemak en gezondheidsproblemen zorgen, dus het is het beste om het helemaal te vermijden.”

Speciale melk

Zelfs als je kat er ogenschijnlijk geen last van lijkt te hebben, kun je het beter niet geven. „Katten zijn erg goed in het verbergen van ongemak. Als ze in het wild hun zwakte zouden tonen, zouden ze namelijk een doelwit worden voor roofdieren. Dus mocht het om de één of andere reden toch nodig zijn, dan kun je beter kiezen voor lactosevrije melk of melk die speciaal voor katten is gemaakt. Maar geef dit echt alleen af en toe”, aldus Julia Henning.

