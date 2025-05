Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Heb je (extra) pre- en probiotica nodig? ‘Vooral bij de vezels gaat het vaak mis’

Als je een supermarkt of drogist binnenloopt, struikel je bijna over de producten die je beloven je darmflora een handje te helpen. Want: een gezonde darmflora is het nieuwe goud, zo lijkt. Maar wat doen probiotica en prebiotica nou eigenlijk? En heb je ze allebei nodig, hoe zit het met vezels?

Pre- en probiotica staan erom bekend je darmen gezond te houden. Zo bleek niet voor niets dat de oudste vrouw ter wereld een opvallend gezond darmmicrobioom had en schreef Metro al eerder over de belangrijke rol van vezels.

Wat is pre- en probiotica?

Probiotica zijn levende micro-organismen, zoals bacteriën en gisten, die je binnenkrijgt via gefermenteerde voeding (denk aan yoghurt, zuurkool of kefir, maar ook via supplementen). Dat schrijft Evangeline Mantzioris, diëtist en programmadirecteur Voeding en Levensmiddelenwetenschappen aan de Universiteit van Zuid-Australië, aan The Conversation.

Prebiotica zijn de voedingsvezels die deze micro-organismen voeden. Die vezels zijn er in twee soorten (oplosbaar en onoplosbaar) en vind je onder meer in groente, fruit, peulvruchten en aardappelen, zo schreef Metro al eerder.

Het effect op je (darm)gezondheid

Samen zorgen ze voor een gezond microbioom: „De micro-organismen (probiotica) fermenteren de voedingsvezels (prebiotica) in je darmen en zetten ze om in voedingsstoffen die goed zijn voor je gezondheid”, aldus de diëtist.

Een divers en gezond microbioom (dat wil zeggen: een bont gezelschap aan bacteriën, schimmels en gisten) is gelinkt aan allerlei gezondheidsvoordelen, zo meldt het Nederlands Genootschap van Vitalogen (NGvV), zoals een beter immuunsysteem, minder ontstekingen en een lager risico op diabetes of alzheimer.

Maar zodra de balans verstoord raakt, kun je last krijgen van klachten als buikpijn en eczeem, aldus Mantzioris.

Vezels en supplementen

Heeft het dan nut om extra pre- en probiotica te nemen in de vorm van supplementen of bijvoorbeeld toegevoegd in producten? Niet echt, onderstreept de diëtist. Ze haalt verschillende onderzoeken aan waaruit blijkt dat probiotica-supplementen het microbioom niet verbeteren en in een enkel geval zelfs verstoren.

Over de effecten van prebiotica-supplementen is minder bekend. „Er is meer onderzoek nodig om supplementen aan te kunnen raden”, vertelt Mantzioris.

Eet gewoon je vezels

Wat je beter kunt doen? „Eet gewoon je vezels en je gefermenteerde producten”, tipt ze. En dat is dubbel winnen, want „als je je voedsel eet in plaats van voedingssupplementen neemt, krijg je ook de extra voedingsstoffen binnen die in het voedsel zitten.”

Mantzioris is niet de enige die pleit voor gezonde voeding zonder tussenkomst van supplementen. Ook darm-onderzoeker Hannah Holscher geeft aan elke dag minstens 25 gram vezels te eten voor een goede darmgezondheid.

Bovendien begint de darmgezondheid volgens Millie van der Heijden van het NGvV überhaupt bij wat je eet: „De strijd tegen welvaartsziekten begint op ons bord en in onze dagelijkse gewoontes”, vertelt ze. „Vezels, beweging en hydratatie. En vooral bij de vezels gaat het vaak mis.”

