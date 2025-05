Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Een dagelijkse appel helpt veroudering volgens onderzoek tegengaan

Een kopje thee, een appel in je tas en misschien een glaasje rode wijn bij het eten. Klinkt als een gewone dag, toch? Toch blijken die ogenschijnlijk simpele keuzes flink mee te tellen voor je gezondheid op latere leeftijd.

Het draait allemaal om flavonoïden: natuurlijke stofjes die van nature voorkomen in planten. Je vindt ze in fruit, groenten, thee en ook in rode wijn. Ze staan al langer bekend als antioxidanten en ontstekingsremmers en dat is goed nieuws voor je lijf. Maar nu blijkt uit nieuw onderzoek van Queen’s University Belfast en Harvard dat ze ook kunnen helpen om gezond ouder te worden.

Thee met een appel

In een studie onder ruim 86.000 Amerikanen, vooral vrouwen boven de 60, werd jarenlang bijgehouden wat ze aten en dronken. De onderzoekers maakten een speciale ‘flavodiet-score’ om de inname van flavonoïden in kaart te brengen.

En wat bleek? Vrouwen die veel flavonoïde-rijke voeding binnenkregen, hadden tot 15 procent minder kans op broosheid, fysieke achteruitgang en mentale klachten. Vooral gewone producten zoals zwarte thee, appels, blauwe bessen en sinaasappels scoorden opvallend goed. Zelfs kleine aanpassingen hielpen: drie extra porties per dag, bijvoorbeeld een appel, een handje blauwe bessen en een kop thee, verlaagden de risico’s met 6 tot 11 procent.

Resultaten voor mannen minder uitgesproken

Voor mannen waren de resultaten iets minder uitgesproken, maar toch hoopgevend. Zij hadden gemiddeld 15 procent minder kans op psychische klachten bij een flavonoïde-rijk dieet. De onderzoekers denken dat de verschillen deels komen doordat mannen in het onderzoek minder lang gevolgd werden (12 jaar tegenover 24 jaar bij vrouwen). Dit kan invloed hebben op de resultaten. Er is meer onderzoek nodig om te bepalen of deze verschillen écht zo groot zijn en welke gezondheidsvoordelen er precies aan die appels hangen.

De boodschap is dan weer wél duidelijk. Je hoeft je eetpatroon niet radicaal om te gooien. Begin gewoon met een extra kopje thee of een appel per dag. Zoals de Engelsen zeggen: „An apple a day keeps the doctor away.”

