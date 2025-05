Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Waarom je een courgette nooit moet opeten als deze bitter smaakt

Of je er nu soep van maakt of ze op je barbecue roostert: courgettes komen altijd goed van pas. Maar wist jij dat courgettes in zeldzame gevallen ook giftig kunnen zijn? En dat je dit gemakkelijk kan herkennen aan de smaak?

Wanneer jij een courgette in de supermarkt of winkel koopt, hoef je niet bang te zijn voor een giftige courgette. Maar wanneer je een courgette koopt bij bijvoorbeeld een volkstuin of zelf courgettes kweekt in je tuin, kan het soms voorkomen. Hoewel je niet aan de buitenkant van de courgette kan zien dat deze giftig is, is het wel duidelijk te proeven. En dit geldt overigens ook voor pompoenen.

Hoe ontstaat zo’n vergiftiging bij een courgette of pompoen?

Volgens het Voedingscentrum kunnen bij de teelt van courgettes of pompoenen in een moestuin of volkstuin in uitzonderingsgevallen bittere stoffen ontstaan. Vaak ligt de oorzaak hiervoor bij het feit dat in de tuin zowel pompoenen als sierpompoenen worden geteeld. De bijen kunnen hier zorgen voor een kruisbevruchting. Hierdoor ontstaan zaden die vruchten geven die zogeheten cucurbitacines bevatten. Deze vruchten zijn vaak niet te onderscheiden van de ongevaarlijke eetbare courgette of pompoen.

Daarnaast kunnen de gifstoffen bij courgettes ook ontstaan als een stressreactie. Als een courgette namelijk heel lang heel droog staat, kan deze last krijgen van hittestress en kunnen er dus gifstoffen ontstaan. Om deze reden is het belangrijk om altijd een ‘mulchlaag’ aan te brengen rondom je planten. Dit is een beschermend laagje organisch materiaal (compost, bladeren, houtsnippers, cacaodoppen of gemaaid gras).

Symptomen van vergiftiging

Mocht je nu toch onverhoopt een giftige courgette of pompoen treffen, dan kan je dit snel herkennen aan de bittere smaak. Deze smaak verdwijnt ook niet na het koken of bakken van de groenten. Mocht het dus bitter smaken, dan kun je het beter niet opeten. Heb je het toch per ongeluk gegeten, dan kun je dat al snel merken aan de volgende symptomen:

Misselijkheid

Buikpijn

Buikkrampen

Overgeven en diarree (mogelijk zelfs bloederig)

Bij onvoldoende drinken kun je ook last krijgen van uitdrogingsverschijnselen

Als je last hebt van bovenstaande symptomen, is het verstandig om contact op te nemen met je huisarts.

Komt niet vaak voor

Overigens is het belangrijk om te melden dat een vergiftiging door het eten van een courgette of pompoen niet vaak voorkomt. De kans dat je een giftig exemplaar treft, is klein. Toch krijgt De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en het Nederlands Vergiftigingen Informatie Centrum zo nu en dan meldingen binnen van ziekte na het eten van bittere pompoen/en of courgette en daarom vindt het Voedingscentrum het belangrijk om mensen te wijzen op de mogelijke risico’s,

