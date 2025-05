Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Chemische stoffen in zonnebrandcrème zijn niet kankerverwekkend, maar wat doen ze dan wél?

Op social media komen er steeds vaker valse beweringen over zonnebrandcrème voorbij. Zo zijn er influencers die hun volgers oproepen geen zonnebrand te gebruiken, omdat het chemische stoffen zou bevatten die kankerverwekkend zijn. Een bewering die absoluut niet klopt, maar hoe zit het dan wel met die chemische stoffen? En hoe bescherm je je veilig tegen de zon?

De bewering dat je kanker kan krijgen van de chemische stoffen in zonnebrandcrème is niet waar. Sterker nog: het zijn volgens toxicoloog Hester Hendriks juist die chemische stoffen die ervoor zorgen dat het product goed werkt. „Om huidkanker te voorkomen moeten mensen regelmatig en voldoende smeren voor goede bescherming tegen straling en de zon. De chemische stoffen in zonnebrandproducten, zogenaamde UV-filters, zorgen voor deze bescherming”, zo vertelt ze aan ANP.

Welke chemische stoffen zitten er in zonnebrandcrème?

Naast het beschermen tegen verbranding, verkleinen de UV-filters in zonnebrand de kans op huidkanker en snelle veroudering van je huid. Er zijn twee typen UV-filters: UV-filters op minerale basis en chemische UV-filters. UV-filters op chemische basis trekken in je huid en nemen daar schadelijke UV-straling op. UV-filters op minerale basis vormen een dun laagje over je huid en nemen ook schadelijke UV-straling op.

Titaniumdioxide en zinkoxide zijn voorbeelden van minerale UV-filters. Deze stoffen zorgen er ook voor dat je huid een beetje wit wordt als je het insmeert. Je hoeft overigens niet bang te zijn dat je zonnebrandcrème niet goed werkt als deze niet wit uitslaat op je huid. Het is namelijk mogelijk om de deeltjes waaruit titaniumdioxide en zinkoxide bestaan zo klein te maken, dat ze geen witte kleur meer hebben.

Heb jij het liefst een zonnebrand die niet wit afgeeft? Dan moet je gaan voor een zonnebrandcrème waar bij de ingrediënten ‘nano’ staat, dus titaniumdioxide [nano] of zinkoxide [nano]. Voorbeelden van chemische filters zijn homosalaat en octocryleen.

Naast de UV-filters bevat zonnebrand nog meer chemische stoffen: geurstoffen, conserveermiddelen, antioxidanten, emulgatoren, pigment en vochtinbrengende stoffen. Voor consumenten is het goed om meer informatie over sommige chemische stoffen in zonnebrandproducten te hebben, zodat ze een goede keuze kunnen maken over welke producten ze gebruiken.

Zijn de chemische stoffen in zonnebrandcrème gevaarlijk?

Volgens waarzitwatin, een website van VeiligheidNL en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hoef je niet bang te zijn om ziek te worden van zonnebrandproducten. Alles wat in de winkel ligt, is gewoon veilig in gebruik.

Wel is het mogelijk dat je een allergische reactie kan krijgen van zonnebrandproducten, bijvoorbeeld als je allergisch bent voor parfum, een van de chemische stoffen in zonnebrandcrème of van octocryleen. „In dit geval kun je beter kiezen voor zonnebrandproducten met andere UV-filters en zonder parfum. Door een zonnebrandproduct eerst uit te proberen op de binnenkant van de pols kan je makkelijk testen of er een reactie ontstaat”, aldus Hendriks.

Wees voorzichtig met sprays

Volgens Hendriks is het wel verstandig om altijd voorzichtig te zijn met het gebruik van zonnebrandsprays. „Bij sprays moet je opletten dat je de stof niet inademt. Sprays produceren hele kleine druppeltjes die in je longen terecht kunnen komen. Spuit daarom nooit richting je gezicht, maar eerst op je handen en smeer daarna met je handen je hals en gezicht in.”

Onder wetenschappers is er nog discussie over hoe risicovol het inademen van titaniumdioxide [nano] is. Daarom mag er in sprays geen titaniumdioxide [nano] zitten. Er is echter geen risico voor het op de huid smeren van titaniumdioxide [nano], want titaniumdioxide [nano] kan niet via de huid in het lichaam terechtkomen.

Zo bescherm je jezelf veilig tegen de zon

Daarnaast kun je naast de zonnebrand nog wat aanvullende maatregelen nemen om jezelf goed te beschermen tegen de zon. Denk aan de volgende tips:

Draag UV-beschermende kleding: hier zijn UV-filters als titaniumdioxide of zinkoxide toegevoegd. Dit is vooral voor baby’s en kinderen heel handig.

Probeer je huid tussen 12.00 en 15.00 uur zoveel mogelijk te bedekken en zoek zoveel mogelijk de schaduw op.

Draag een pet, hoed of zonnebril als je in de zon zit.

