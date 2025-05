Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Bijna iedereen krijgt een hernia, maar dat zegt vaak helemaal niets

Veel mensen schrikken als de arts zegt: „U heeft een hernia” of „uw wervels zijn versleten.” Maar wat als die bevindingen bij de meerderheid van de mensen voorkomen? En vaak helemaal geen probleem zijn?



In grote lijnen bestaat de rug uit wervels, tussenwervelschijven en het ruggenmerg. Tussen elke wervel zit een tussenwervelschijf, die werkt als een schokdemper en de rug soepel laat bewegen. Door het midden van de wervelkolom loopt het zenuwkanaal, waar het ruggenmerg en de zenuwwortels doorheen lopen. Deze zenuwen geven signalen door van en naar de rest van het lichaam.

Bij een hernia puilt de tussenwervelschijf uit, wat druk kan geven op een zenuwwortel. Dit kan leiden tot pijn, gevoelsverlies, krachtsverlies of – in zeldzame gevallen – verlamming van een arm of been. Maar lang niet elke hernia geeft klachten.

Heb ik een hernia?

In een grote overzichtsstudie, gepubliceerd in het American Journal of Neuroradiology, bekeken onderzoekers ruim 3000 MRI-scans van mensen zonder rugklachten. De resultaten:

30 procent van de 20-jarigen had al tekenen van een hernia. Bij 80-jarigen liep dat op tot 84 procent.

Slijtage van de tussenwervelschijven werd gezien bij 37 procent van de 20-jarigen en bij 96 procent van de ouderen.

Wervelverschuivingen kwamen voor bij ruim 50 procent van de ouderen.

Wat betekent dit?

Wat we op een scan zien, zegt dus lang niet altijd iets over hoe iemand zich voelt. Ter herinnering: de mensen die in deze studie werden onderzocht, hadden geen enkele vorm van rugklachten. In de medische wereld noemen we dit een fout-positieve bevinding: er is iets zichtbaar op een scan, maar dit is niet gerelateerd aan lichamelijke klachten.

Naarmate we ouder worden, veranderen onze structuren – net zoals we rimpels krijgen of grijs haar. Tussenwervelschijven mogen uitpuilen. Wervels mogen slijten of wat verschuiven. Dat hoort erbij en is niet per definitie een probleem.

Het belang van context

In sommige landen, zoals de Verenigde Staten, worden gezondheidschecks standaard jaarlijks gedaan – vaak inclusief beeldvorming. Dit lijkt misschien geruststellend, maar leidt geregeld tot overdiagnostiek: afwijkingen die ontdekt worden, maar geen klachten veroorzaken. Ook in landen als Japan en Zuid-Korea, waar preventieve full-body MRI’s steeds populairder worden, waarschuwen artsen voor een toename van fout-positieve bevindingen. Mensen krijgen te horen dat er „iets mis” is, terwijl ze zich kerngezond voelen – met alle stress, onnodige behandelingen en bijkomende medische kosten als gevolg.

👇 Klantgerichte aanpak bij rugproblemen / hernia In Nederland kiest de huisartsenvereniging (NHG) voor een meer terughoudende, klachtgerichte aanpak. Niet elk plaatje vertelt het hele verhaal en soms zegt het verhaal van de patiënt meer dan een scan, zo is de visie.

Conclusie en advies over de hernia

Een hernia, slijtage of een versleten rug klinkt zorgwekkend, maar is slechts één puzzelstukje en niet per se een probleem. Wat telt, zijn jouw symptomen: wat je voelt, wat je kunt, en hoe je functioneert. Overleg bij aanhoudende klachten altijd met de huisarts of fysiotherapeut. Zij kunnen het beste beoordelen welk beleid past.

Mocht je geen klachten hebben, dan is een scan vaak overbodig. Tenzij je natuurlijk wil weten hoe buitengewoon normaal jouw rug is.

Let op: dit is geen medisch advies. Maak je je zorgen om je gezondheid, raadpleeg dan altijd een arts.

