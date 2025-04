Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zo herken je de symptomen van een longembolie

Het plotselinge overlijden van topchef Jonnie Boer liet de culinaire wereld geschokt achter. Woensdag overleed hij aan een longembolie. Wat is dat eigenlijk en hoe herken je de symptomen?

Jonnie Boer was eigenaar van De Librije in Zwolle, het enige restaurant in Nederland met drie Michelinsterren. Kenners en oud-leerlingen zien hem als hét Nederlandse culinaire icoon. „Hij kon op het hoogste niveau presteren, maar deed dat op een leuke manier. Hij was een heel fijn mens.”

De verslagenheid is extra groot omdat het overlijden van de topchef onverwachts kwam. Huisarts Jojanneke Kant, die via haar Instagramaccount @devragendokter medische vragen beantwoordt, schrijft dat longembolie een sluipmoordenaar is. „Een longembolie staat in de top zes van de meest gemiste diagnoses.” Sommige mensen merken niet dat ze een longembolie hebben, omdat het niet altijd klachten geeft.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat is een longembolie?

Bij een longembolie zitten er een of meerdere bloedproppen in de bloedvaten van een long, waardoor het bloed er niet goed doorheen kan stromen. Een deel van de long krijgt dan geen bloed meer. Er kunnen cellen van de long kapot gaan. Dat zorgt ervoor dat de long minder goed werkt en kan er zuurstoftekort ontstaan.

Kant: „Is het zuurstoftekort groot, dan kun je overlijden. In 70 procent van de gevallen ‘schiet’ het stolsel vanuit een trombosebeen omhoog naar de longvaten. Een trombosebeen herken je door een dik, rood en meestal pijnlijk en glanzend been.” Als je plots een dik en rood onderbeen hebt, raadt Kant aan om altijd de huisarts te bellen.

🚑 Symptomen longembolie volgens Thuisarts Je ademt moeilijk of hebt een benauwd gevoel

Je voelt pijn als je ademt: pijn in je ribbenkast of bovenin je rug

Je hoest bloed op

Je voelt je hart snel en hard kloppen

Je valt flauw of hebt het gevoel dat je flauwvalt

Je kunt een trombosebeen hebben.

Volgens Kant heeft maar 10 procent van de mensen met een longembolie last van kortademigheid, bloed ophoesten en/of bij pijn vastzittend aan de ademhaling. „Bij de rest is het nog vager zoals duizeligheid of hartkloppingen. Of nog moeilijker: geen klachten. Ook in de spreekkamer is een longembolie niet altijd duidelijk. Een deel heeft geen afwijkingen bij lichamelijk onderzoek.”

Risicofactoren longembolie

Een nogal onduidelijk beeld, dus. Kant zegt dat ze zelf ook altijd bang is dat ze de diagnose over het hoofd ziet. „Ik heb wel honderden mensen er van verdacht en niemand had het.” Toch is er vorig jaar eentje tussendoor geglipt. „Ik had het geluk dat de patiënt toevallig in het ziekenhuis was toen het bloedvat afgesloten raakte. Maar de patiënt overleefde niet dankzij mij.” Kortom: „Soms zijn er simpelweg weinig aanwijzingen. Een longembolie is er zo een.”

Risicofactoren voor een longembolie zijn volgens Thuisarts ouder worden, overgewicht, roken, een grote ontsteking van een ader en een trombosebeen. Kant noemt ook kanker, een recente operatie, lang stilzitten of liggen, zwangerschap of kraambed en het gebruik van hormonen als de pil.

Reacties