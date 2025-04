Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Voeding voor een gezonde huid: ‘Als het hier niet goed zit, zie je dat vaak aan de huid’

Je kunt blijven smeren, invetten of zelfs inspuiten, maar je huid werkt grotendeels van binnenuit. Dus wil je een egale toet, gezonde kleur in je gezicht of rimpels temperen? Dan maakt het uit wat je eet of drinkt.

Wat we eten of drinken heeft nu eenmaal invloed op onze gezondheid, ons brein én op ons gelaat. Nu is er over voeding en de huid wel het een en ander bekend. Diëtist Gitte Verhoeven en onderzoeksarts Jetske Ultee leggen aan het Belgische HLN uit wat je nu beter wel en niet wilt nuttigen als je een mooi een gaaf huidje wilt.

Wat is niet zo goed voor je huid?

Deze voeding draagt niet bij aan een gezonde huid, aldus Verhoeven:

1. Suiker

Volgens Verhoeven is suiker niet bepaald een pré voor je huid. Door suiker ontstaat een insulinepiek, wat de overproductie van talg kan stimuleren en daarmee acne kan veroorzaken. „Daarnaast kunnen suikers vroegtijdige huidveroudering in de hand werken. Dat zit zo: de huid bestaat uit drie lagen, in de middelste laag zitten de collageenvezels die de huid soepel en stevig houden. Rimpelvorming en een verslapte huid ontstaan omdat de collageenvezels stug worden”, aldus de diëtist.

Ze vervolgt: „Bij glycatie (ook wel versuikering genoemd) zet suiker zich vast op de collageenvezels. Die verharden en raken uiteindelijk beschadigd, wat huidveroudering kan veroorzaken.” Volgens Verhoeven is het niet zo dat één snoepje dit al in werking zet. „Het gaat over een ongezond eetpatroon over een langere tijd.”

2. Zuivel

Over koemelk klinken geluiden dat er verschillende hormonen inzitten die de talgproductie zouden stimuleren. Verhoeven: „Er is voorlopig echter nog te weinig onderzoek om duidelijke conclusies te trekken. Wat we wel zien, is een duidelijk verband tussen wei-eiwitshakes en acne.”

Wat is wel belangrijk voor een gezonde huid?

Steeds vaker klinkt het belang van gezonde darmen voor onze algehele gezondheid. Eerder sprak Metro daar al over met moleculair bioloog Ellen Crabbe en gezondheidswetenschapper Len de Nys. De deskundigen benadrukken het effect van de darmen op de huid. Verhoeven onderstreept dat: „Als het in daar niet goed zit, zie je dat vaak aan de huid.”

1. Prebiotica

Wat je kunt doen om je darmen en daarmee je huid gezond te houden? Prebiotische voeding eten, oftewel: vezelrijke producten. Denk daarbij aan groenten, fruit, peulvruchten en volkoren graanproducten.

2. Antioxidanten

Ook antioxidanten zijn belangrijk voor een gezonde huid, onderstreept Verhoeven. Eet dus veel groenten en fruit. Met name wortelen, abrikozen, paprika, pompoen en spinazie bevatten veel antioxidanten. De stoffen beschermen je huid tegen zonneschade.

3. Gezonde vetten

Verhoeven legt uit dat de huid van binnen naar buiten groeit. „De buitenste laag bestaat uit dode huidcellen, onze beschermlaag naar de buitenwereld. Daaronder ligt de fabriek waar de huidcellen worden aangemaakt en naar buiten toe geduwd.”

Je hebt vetzuren nodig als een soort ‘lijm’ tussen die huidcellen, zodat je huid minder snel uitdroogt, legt de diëtist uit. „Omega 3- en omega 6-vetzuren vind je onder andere in vette vis, noten, lijnzaad en olijfolie.”

4. Vitamine D

Vitamine D is belangrijk voor je immuunsysteem, maar kalmeert ook de huid en werkt als een antioxidant. Een gebrek aan vitamine D kan huidproblemen veroorzaken, zo blijkt uit onderzoek. „Vitamine D is best moeilijk om via voeding binnen te krijgen, in dat geval is een supplement geen slecht idee”, stelt Jetske Ultee.

Een gevarieerd voedingspatroon

Een gezond voedingspatroon blijft de basis voor een gezonde huid, maar ook slaap, leefstijl en andere factoren spelen mee, benadrukt Verhoeven. Leg jezelf dus geen strenge restricties op en focus je niet op een beperkt aantal voedingsmiddelen. „Een goed eetpatroon is vooral gevarieerd”, aldus Verhoeven.

