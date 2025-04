Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Vaak late diagnose mannen met zaadbalkanker, humor moet het taboe wegnemen

Check je kiwi’s… het is een nogal opvallende campagnenaam als je bedenkt dat het om de ballen van mannen gaat. Toch hebben we het hier over zowel humoristische als bloedserieuze aandacht die wordt gevraagd over het onderwerp zaadbalkanker. En zaadbalkanker van jonge mannen in Nederland in het bijzonder.

Nou ja eh… die kiwi’s kunnen (jonge) mannen dus maar beter af en toe checken. Wereldwijd geldt april als de Zaadbalkanker Awareness Month. Stichting Zaadbalkanker grijpt deze maand aan om het bewustzijn te vergroten en jonge mannen aan te moedigen tot regelmatig zelfonderzoek. De campagne is opgezet in samenwerking met Zespri. Dat is een fruitmerk, vandaar die kiwi’s.

Late diagnose zaadbalkanker

Over de ziekte kanker verschijnt regelmatig nieuws en wordt er veel geschreven. ‘Duizenden mensen per jaar krijgen kanker door hun werk‘ en ‘oncoloog deelt vijf adviezen die hij van zijn kankerpatiënten kreeg‘, waren alleen al Metro-koppen in de laatste anderhalve maand.

Maar zaadbalkanker… Nee, ondanks dat zoveel Nederlandse mannen van 18 tot 35 jaar deze vorm van kanker krijgen, heerst er een taboe over het onderwerp. Het is in die leeftijdscategorie zelfs de meest voorkomende kankersoort. Veel mannen praten er niet over, waardoor een diagnose vaak onnodig laat komt.

Een late diagnose heeft grote gevolgen voor behandelresultaten. Studies tonen volgens de Stichting Zaadbalkanker aan dat wanneer de kanker in een vroeg stadium wordt ontdekt, de vijfjaars-overleving meer dan 95 procent is. Zaadbalkanker is gelukkig vrij gemakkelijk in dat vroege stadium te ontdekken. Mannen moeten alleen weten waar ze op moeten letten.

🥝 Zelf je kiwi's checken Waar je dan op moet letten? Dan kun je zien als mannen meedoen aan Checkjekiwis.nl. Stichting Zaadbalkanker en Zespri roepen Nederlanders op om zich aan te sluiten en de boodschap van ‘de ballencheck’ verder te verspreiden. Hoe grappig de campagne misschien ook lijkt, de realiteit is bitter. Elk jaar wordt er in Nederland bij 800 mannen zaadbalkanker geconstateerd.

Speelse aanpak in campagne over zaadbalkanker

„Maatschappelijke taboes, ongemak en schaamte weerhouden Nederlandse mannen om over de gezondheid van hun zaadballen te praten. Daardoor wordt vroege opsporing van zaadbalkanker belemmerd”, zegt directeur Ivo Struik van Stichting Zaadbalkanker. „Daarom hebben we een campagne ontwikkeld die anders is dan alles wat er eerder is gedaan. We omarmen een speelse aanpak om deze barrières te doorbreken. Jonge mannen stellen we in staat om hun gezondheid letterlijk in eigen

hand te houden.”

We gebruiken bungelende kiwi’s om het gesprek te openen.

De campagne richt zich op drie belangrijke acties voor jonge mannen:

Zelfonderzoek: een eenvoudige en effectieve methode om potentiële afwijkingen te detecteren.

Weet wat normaal is: het ‘leren kennen’ van je eigen ballen is cruciaal voor het identificeren van veranderingen.

Snel handelen: snel een afspraak bij de huisarts maken is essentieel voor tijdige diagnose en behandeling.

Humor werkt bij mannen

Ivo Struik: „Onderzoek heeft aangetoond dat humor het beste werkt als we mannen eindelijk willen

overtuigen om over hun gezondheid te praten. In tegenstelling tot wat je zou verwachten, helpt humor om een veilige omgeving te creëren waarbinnen mannen kunnen praten. Daarom hebben we advertenties gemaakt die zowel grappig als serieus zijn, om daarmee gesprekken over dit onderwerp te stimuleren. We gebruiken bungelende kiwi’s om het gesprek te openen en te laten zien hoe je het beste je ballen kunt controleren.”

