Kun je te veel fruit eten?

Fruit is gezond, dat weten we allemaal. Maar kun je elke dag vijf bananen, drie appels en een halve watermeloen eten? Of is er zoiets als te veel fruit?

Het Voedingscentrum adviseert om twee porties fruit per dag te eten (200 gram). Het liefst varieer je met verschillende fruitsoorten, omdat elk soort andere voedingsstoffen bevat.

Fruit is om meerdere redenen goed voor de gezondheid, stelt het Voedingscentrum. Het verlaagt het risico op hart- en vaatziekten, en hangt samen met een lager risico op diabetes type 2 en bepaalde vormen van kanker. Eerder zette Metro een aantal feiten en fabels over fruit op een rij.

„Te veel fruit” is in Nederland over het algemeen geen zorg, zegt woordvoerder Maartje Boot van het Voedingscentrum tegen Metro. „We zien dat Nederlanders gemiddeld net niet voldoende fruit eten. We eten gemiddeld 130 gram fruit per dag.”

Is het erg als je te veel fruit eet?

Het Voedingscentrum hanteert geen maximum voor fruit. „Het is prima als het meer dan twee porties per dag zijn”, legt Boot uit. „Stel: je hebt al twee stuks fruit gegeten, bijvoorbeeld in je ontbijt. En je hebt ‘s avonds nog zin in fruit, als tussendoortje of om in je avondeten te verwerken: dat kan prima. Je krijgt niet snel te veel binnen.”

Ze benadrukt dat het wel belangrijk is om naar de rest naar je voedingspatroon te kijken. Fruit zou niet ten koste moeten gaan van het eten van andere voedingsmiddelen met weer andere voedingsstoffen. „Alleen maar fruit eten, dat zouden we niet aanraden. Merk je dat je tussendoor snel grijpt naar een stuk fruit en het moeilijk vindt om andere gezonde keuzes te maken? Dan kun je bijvoorbeeld ook eens kijken naar een handje ongezouten noten of snackgroenten. Zo zorg je dat je verschillende voedingsstoffen binnenkrijgt. Maar als dat al goed gaat en je hebt zin in een extra appel, pak die dan gerust.”

‘Pas op met vruchtensappen’

Ook raadt ze aan om te om te passen met sinaasappelsap of andere vruchtensappen. „In fruit zitten best wel veel suikers. Maar er zitten ook vezels in fruit, waardoor je niet snel in één keer vijf sinaasappels achter elkaar zult eten, omdat je dan vol zit. Maar in vruchtensappen zitten die vezels niet meer. Daardoor ben je minder verzadigd en drink je veel suikers zonder dat je er vol van zit. Ongemerkt krijg je dan meer binnen.” De onderzoekers aan de Medical University van Wenen ontdekten eerder dat fruitsap bij het ontbijt bijdraagt over overgewicht.

Je kunt fruit ook goed combineren, tipt Boot. „Zelf vind ik bijvoorbeeld een cracker met pindakaas en aardbeien of banaan fantastisch. Dan krijg je meteen wat andere voedingsstoffen binnen. Of een schaaltje yoghurt waar je wat appel of ander fruit in verwerkt.”

Buikpijn en slecht voor je tanden

Als je heel veel fruit eet, zou dat klachten als buikpijn kunnen veroorzaken. „Omdat er veel vezels in zitten. Sommige fruitsoorten kunnen klachten geven als je een gevoelige buik hebt. Maar over het algemeen krijg je daar niet snel last van.”

Ze ziet soms dat mensen het voornemen hebben om gezond te eten, en dan in één keer veel producten met vezels in hun voedingspatroon introduceren. „Naast fruit eten ze dan ook andere producten waar veel vezels in zitten, zoals volkoren granen, peulvruchten, noten en groente. Dat kan even wennen zijn voor je darmen. Je kunt dat beter opbouwen, bijvoorbeeld eerst je fruitopname verhogen en daarna de groenten. Kleine stapjes werken ideaal.”

Tot slot kan te veel fruit problemen opleveren voor je tanden. „Dat heeft voornamelijk te maken met de fruitzuren. Als je overmatig fruit eet, kan je tandglazuur beschadigd raken door die zuren. Als je iedere dag bijvoorbeeld heel veel sinaasappelen zou eten, dan krijgt je tandglazuur niet genoeg rust om te herstellen. Dan kunnen gaatjes ontstaan. Dat zie je bijvoorbeeld ook als je heel veel frisdrank drinkt, daar zitten ook die zuren in. Maar als je gewoon twee of soms net wat meer fruitporties op een dag eet, dan hoef je je daar ook geen zorgen over te maken.”

