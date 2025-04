Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Hoe zit dat toch? Mag je spinazie wel of niet opwarmen?

Spinazie is een gezonde vitaminen- en mineralenbom. Maar deze ijzerrijke bladgroente opnieuw opwarmen, zou dan weer niet kunnen en ongezond zijn. Maar mag dat nu wel of niet?

Gezonde voeding is een basisingrediënt voor een vitaal en gezond leven. Eerder vertelde huisarts Staf Hendrickx over de gevaren van ultrabewerkte voeding. Maar soms kan ook een product waarvan je denkt dat het gezond is, een ongezonde wending nemen. Zo waarschuwde het Franse RIVM recent bijvoorbeeld voor te veel soja en waarschuwt men ook nog regelmatig dat er gifstoffen vrijkomen als je spinazie opnieuw opwarmt.

Kun je spinazie nu wel of niet opwarmen?

Curry met spinazie, een quiche of a la crème. Maar stel dat je zo’n hapje de volgende dag nog zou willen eten, kan dat dan niet?

Vroeger was dat een advies van het Voedingscentrum. Dat beaamt ook Wieke van der Vossen tegen Quest. Volgens haar is dat advies bij een hoop mensen blijven hangen, maar inmiddels is dat aangepast. Je kunt spinazie prima opnieuw opwarmen, mits je het goed gekoeld bewaart.

Stofjes in spinazie die schadelijk kunnen zijn

Dat advies was gebaseerd op chemische verbindingen in de bladgroente, die nitraten genoemd worden, die door bepaalde bacteriën in nitrieten kunnen veranderen. Nitrieten zijn in grote hoeveelheden wel schadelijk voor ons lichaam. „Nitriet kan het zuurstofgehalte in het bloed verminderen. In heel uitzonderlijke gevallen kan door nitriet ook nitrosamine gevormd worden, en dat is een kankerverwekkende stof”, aldus Van der Vossen.

Dat advies om spinazie niet op te warmen, was bedoeld om bovengenoemde bacteriën te vermijden. Laat je spinazie afkoelen, dan kunnen de bacteriën het best hun gang gaan bij kamertemperatuur. Als je de curry de volgende dag opnieuw opwarmt, zitten deze stoffen erin. Dat heeft dus niks met het opwarmen an sich te maken, maar het bewaren buiten de koelkast. Ook als je koude, gebakken of gekookte spinazie op kamertemperatuur laat komen, komen deze bacteriën erin.

Gekoeld bewaren

Even het eten laten afkoelen en daarna snel in de koelkast? Dan is er weinig aan de hand en kun je de spinazie ook de volgende dag, opgewarmd, eten.

Overigens geldt dit koelkast-advies ook bij andere nitraatrijke groenten zoals bieten en andijvie. Volgens het Voedingscentrum bewaar je die het liefst bij een koelkasttemperatuur van 4 graden en niet langer dan twee dagen. Wil je het langer bewaren? Dan vries je het in.

