‘Routine-smeren’: we vinden de huid verzorgen belangrijk, maar hebben geen idee wat we smeren

Bijna de helft van de Nederlanders denkt dat een ‘skincare routine’ belangrijk is voor een gezonde huid. Dit ‘routine-smeren’ doen we dan ook massaal en zonder mopperen. Maar wat smeren we nou eigenlijk op onze huid? Heel veel mensen blijken geen idee te hebben.

Verderop in dit artikel over een goede huid en hoe we dat proberen zo te houden, lees je tips en hoe je weet wat je smeert. Tips gaf Metro eerder ook voor mensen die overmatig zweten (hyperhidrose), middels een interview met dermatoloog Ineke Terra-Janse.

(Sk)influencers of een eigen succesverhaal

Skincare is iets dat veel Nederlanders kennen en trouw doen, al dan niet op het idee gebracht door (sk)influencers. Of door zelf iets uit te zoeken, zoals twintiger Julia deed. Zij had jarenlang behoorlijk last van acné en besloot met behulp van een deskundige zelf actie te ondernemen toen niets hielp. Het werd een succesverhaal, vertelde zij in Metro’s rubriek Jong & Ondernemend.

Holland & Barrett onderzocht onlangs of Nederlanders wel of niet weten wat de werking is van ingrediënten van verzorgingsproducten voor onze huid. De specialist in natuurlijke gezondheid en verzorging verrichtte het onderzoek in samenwerking met het Nationale Huidfonds. De belangrijkste uitkomst: 54 procent van de meer dan 1000 ondervraagden heeft eigenlijk geen idee wat er bij smeren op onze huid terechtkomt.

Inkopper: we vinden een gezonde huid belangrijk

Bijna iedereen (90 procent) die aan het onderzoek meedeed, vindt een gezonde huid belangrijk. Deskundigen die het onderzoek verrichtten, vinden ‘onze’ zoektocht naar een jonge en gezonde huid echter te ver doorgeslagen in een juist ongezonde trend. En dat kan voor die huid die zo mooi moet zijn zelfs negatieve gevolgen hebben.

Willemijn Bos, als dermatoloog verbonden aan Holland & Barrett, ziet bijvoorbeeld dat mensen tien producten met actieve ingrediënten ‘stapelen’. Of dat jongeren al bezig zijn met een (te) uitgebreide huidverzorgingsroutine. Zij vindt het belangrijk Nederlanders te informeren dat een gezonde huid begint bij een gezonde levensstijl. „Genoeg slaap en beweging, gezonde voeding en voldoende ontspanning. Daarnaast kun je dit aanvullen met huidverzorgingsproducten die passen bij jouw huid. Denk daarbij ook eens aan producten met ingrediënten van natuurlijke oorsprong.”

Wie overigens tips voor het hierboven genoemde goede slapen nodig heeft: Metro interviewde eerder slaapexpert Merijn („we moeten slapen zoals de oermens dat deed”).

Wat zit er in de producten voor de huid? Ehhh…

Terug naar je huid, want blijkbaar hebben we dus geen idee van ‘wat we smeren bij het routine-smeren’. En dit terwijl de gemiddelde Nederlander meer dan twee keer per week producten met ingrediënten als vitamine C, hyaluronzuur en vitamine E gebruikt. Van mensen die meededen aan het genoemde onderzoek, weet 49 procent überhaupt niet welke ingrediënten er in hun huidverzorgingsproducten zitten.

📱 De invloed van (sk)influencers Sociale media zijn tegenwoordig onze grootste aanjagers om een uitgebreide skincare routine te hebben. Vooral jongeren zijn daar gevoelig voor: 30 procent van de Nederlanders onder de 30 jaar gebruikt verzorgingsproducten van de huid op aanraden van een (sk)influencer. Bij 30-plus is dat 7 procent. Eén op de vijf Nederlanders heeft kinderen van 14 of jonger in hun omgeving die producten als cleansers, maskers en scrubs gebruiken. Dermatoloog Bos: „Dit zijn producten die de jonge huid niet nodig heeft en die zelfs schadelijk kunnen zijn. Overmatig gebruik kan leiden tot huidallergie.”

Geen zonnebrand op de huid? ‘Gemiste kans’

Hoewel we ‘routine-smeren’, geldt dat bij zonnebrandcrème niet. Tenzij je zonnebrand met een lagere beschermingsfactor dan 30 een routine vindt. 64 procent van de Nederlanders gebruikt namelijk geen zonnebrand ’30 of hoger’ om een verbrande huid te voorkomen. Er zijn ook mensen die helemaal niet in zonnebrandcrème geloven, zoals politicus Thierry Baudet, maar dat is een ander verhaal.

Marijne Landman, directeur van het Nationaal Huidfonds, vindt de huid niet tegen de zon beschermen een gemiste kans: „De belangrijkste stappen die je nodig hebt om je huid te verzorgen, zijn reiniging (vaak is water al genoeg, waarbij je een paar keer per week een milde zeep kan gebruiken) en dagelijks gebruik van (zonnebrand)crème met uv-A en uv-B filter. Let op dat dit wel minimaal factor 30 is. Dat is het beste middel tegen huidveroudering en beschermt bovendien ook nog tegen huidkanker later. Huidveroudering kun je tegengaan door zonbescherming, niet roken en een beetje geluk met goede genen. Niet met een meerstaps-routine.”

Wat doen we, met gevolgen voor de huid?

41 procent van de Nederlanders vindt dat hij of zij te veel suiker eet.

32 procent slaapt 8 uur per nacht, de rest korter.

24 procent beweegt drie tot vier uur per week (hier lees je tips over wandelen tijdens je werkdag).

28 procent heeft de levensstijl weleens aangepast met een betere huid als doel.

