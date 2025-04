Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nederlanders Europees kampioen zitten, wat is het effect van even wandelen tijdens je werk?

Als je dit artikel leest, bestaat er een grote kans dat je ‘op je krent’ zit. Nederlanders zijn namelijk Europees kampioen zitten. Misschien is het vandaag, op Wandel Tijdens Je Werkdag, tijd om daar eens verandering in te brengen. Wandelnet ziet alleen maar voordelen aan even wandelen tijdens je werk. Welke?

Dat Europees kampioen zitten, dat zijn we in Nederland al veel langer. Metro schreef er drie jaar geleden al eens over, toen de muzikanten van De Jeugd van Tegenwoordig zich aansloten bij een campagne met de naam De Nationale Beweegminuut.

Voor wie wil weten wat de gevolgen van te veel zitten is: Metro somde dat al eens op aan de hand van onderzoek van TNO.

Negende keer wijzen op wandelen tijdens je werk

Terug naar het wandelen op deze Wandel Tijdens Je Werkdag (standaard op de eerste donderdag van april). Wandelnet op organiseert deze voor de negende keer als landelijke campagne. Werknemers in heel Nederland worden omgeroepen om in beweging te komen door even te gaan wandelen tijdens hun werkdag.

🪑 Hoe lang zitten we dan? Uit onderzoek blijkt dat 26 procent van de Nederlanders van 15 jaar en ouder gemiddeld meer dan 8,5 uur per dag zit. In de rest van Europa zit 11 procent van de bevolking meer dan 8,5 uur per dag. Nederlanders zitten dus substantieel meer en dat gebeurt veelal tijdens werktijd. Dan zit een werknemer al gemiddeld 4,5 uur, plus nog eens een uur tijdens woon-werkverkeer. Bron: TNO

Advies over bewegen

De Gezondheidsraad adviseert volwassenen om minimaal 2,5 uur per week matig of zwaar intensief te bewegen en minimaal twee keer per week spier- en botversterkende activiteiten te doen. Wandelen is volgens de raad een eenvoudige en toegankelijke manier om aan deze richtlijnen te voldoen. Onderzoek toont aan dat voldoende beweging – zoals wandelen – het risico op hart- en vaatziekten, diabetes en depressie verlaagt. Ook draagt het bij aan sterkere botten en een verminderd risico op vroegtijdig overlijden en bepaalde vormen van kanker.

Wandelen deden (of ontdekten) velen tijdens de coronaperiode en ook toen – in 2021 – was er een Wandel Tijdens Je Werkdag. De Telegraaf vroeg toen aan breinexpert Charlotte Labee waarom wandelen zo goed is voor je gezondheid.

Wandelen tijdens het werk: kleine moeite, groot effect

Slechts 30 minuten wandelen per dag helpt al om de bloeddruk te verlagen, stress te verminderen en zelfs het risico op dementie te verkleinen, laat Wandelnet weten. Bovendien stijgt het creatieve denkvermogen met 60 procent na slechts een paar minuten wandelen. Toch lukt het veel werknemers niet om meer te bewegen op de werkdag. In een verkennend onderzoek van Wandelnet zelf, geeft bijna de helft van de respondenten aan dat ze graag meer zouden willen bewegen tijdens de werkdag, maar dit niet lukt. Weersomstandigheden en werkdruk worden genoemd als de belangrijkste redenen om niet te gaan wandelen.

Vijf tips om meer te wandelen

Maak een weeting (wandel-meeting) van een overleg. Kies tijdens een iets te drukke dag voor micromomenten om te wandelen. Loop tijdens een telefoongesprek rond (als het niet al te irritant voor je collega’s is). Haal koffie op een verdieping hoger of lager. Parkeer je auto wat verder van je werk, als dat mogelijk is.

