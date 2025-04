Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Lex Uiting en Susan openhartig over droom die werd verstoord door baarmoederhalskanker

Lex Uiting en zijn vriendin Susan Oostdam hadden als grootste wens om samen een kindje te krijgen. Als Susan na een bevolkingsonderzoek en door een uitstrijkje ontdekt dat zij baarmoederhalskanker heeft, lijkt hun droom compleet in duigen te vallen. Vandaag presenteren zij een podcast over hun verhaal en baarmoederhalskanker: De Tumor Tapes.

Vooropgesteld: met de grote wens van Susan en Lex Uiting kwam het goed. Vorig jaar kwam hun dochter Kees gezond ter wereld. Gelijk met hun Tumor Tapes lanceert BNNVARA ook een campagne: Check jezelf! Vrouwen worden, zo zie je ook in de video hierboven, om toch echt maar mee te doen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Metro meldde dit jaar nog dat vooral vrouwen tussen de 30 en 34 jaar het onderzoek aan zich voorbij laten gaan.

Baarmoederhalskanker leek grote gevolgen te hebben

Als Susan Oostdam de diagnose baarmoederhalskanker krijgt, is dat in 2020 natuurlijk een grote klap. De kans dat zij en Lex Uiting een gezond kindje kunnen krijgen, slinkt door behandelingen tot maar 25 procent.

In zes eerdere afleveringen van De Tumor Tapes – te horen in de gratis NPO luister-app – vertelde het stel openhartig over het emotionele en ingrijpende traject dat door de baarmoederhalskanker moest worden gevolgd. In een nieuwe audio-tweeluik delen Lex en Susan hun soms loodzware reis naar het ouderschap. Want ja, ze zijn inmiddels dus papa en mama van Kees. Maar niets ging eigenlijk vanzelf en de vaak besproken roze wolk was ver te zoeken.

🫄 Prachtig nieuws In de nieuwe aflevering van de Tumor Tapes delen Lex Uiting en Susan Oostdam ook prachtig nieuws. Susan is na ellende rond de baarmoederhalskanker namelijk opnieuw zwanger.

Lex Uiting, man van vrolijkheid én van zorgen

Lex Uiting ken je waarschijnlijk als co-presentator van RTL Boulevard. In het zuiden van het land is hij vooral ‘wereldberoemd’ als zanger van nummers in Limburgs dialect (hij vertelde er in februari over in de tv-serie Carnavalshart, want dat hart hééft ie). Zijn regionale hit Nao ‘t zuuje bezorgt hem al zeven jaar lang een plek in de Top 2000.

Na kanker kan het leven je, met de nodige hobbels onderweg, ook weer toelachen.

Dat is allemaal een en al vrolijkheid, net als dat moment dat Susan zwanger bleek. Een tijd van zorgen breekt na de tijd van de baarmoederhalskanker weer aan. Het risico op een vroeggeboorte blijkt groot. Toch is er ook een boodschap. Lex Uiting: „In de nieuwe tweeluik delen we een belangrijke boodschap: na kanker kan het leven je, met de nodige hobbels onderweg, ook weer toelachen. Maar bovenal: laat een uitstrijkje doen als je 30 bent. Doe mee aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker en laat je vaccineren. Voorkomen is zoveel waard.”

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Nog geen 50 procent van de vrouwen boven de 30 jaar doet mee aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. En dat terwijl testen vanaf je 30ste juist zo belangrijk is: één op de vijf vrouwen is dan namelijk besmet met HPV, het virus dat de grootste veroorzaker is van baarmoederhalskanker.

Lex Uiting en Susan Oostdam pleiten ervoor dat meedoen aan het bevolkingsonderzoek net zo gewoon wordt als een tandartsbezoek of een rondje sportschool. „Testen is gratis, makkelijk en pijnloos. Dus: Check jezelf!”

De inhoud van de campagne kwam mede tot stand dankzij RIVM, Bevolkingsonderzoek Nederland en KWF Kankerbestrijding. Wie benieuwd is naar de belangrijkste vragen en persoonlijke verhalen rondom het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker: ga dan naar dan onze website Bnnvara.nl/checkjezelf.

Reacties