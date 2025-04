Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Last van migraine? Een slechte mondhygiëne kan zomaar de oorzaak zijn, zo beweren onderzoekers

We weten allemaal wel dat dagelijks tandenpoetsen belangrijk is voor het voorkomen van gaatjes en een slechte adem. Maar wist je dat een slechte mondhygiëne ook lichamelijke klachten kan veroorzaken? Dit blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Sydney.

In dit onderzoek werd gefocust op vrouwen. Vrouwen die hun tanden niet goed poetsen, zouden meer kans hebben op het ontwikkelen van migraine, maar ook fibromyalgie. Laatstgenoemde is een chronische aandoening met als belangrijkste symptomen vermoeidheid, chronische pijn en stijfheid over het hele lichaam, maar vooral aan de nek- en schouders, lage rug en bekken en de ledematen. Zowel migraine als fibromyalgie kunnen worden veroorzaakt door fysieke of emotionele stress, ziekte of hormonale schommelingen, maar de oorzaak van beide aandoeningen is niet bekend. Toch hebben wetenschappers nu een mogelijk verband ontdekt tussen deze aandoeningen en de mondhygiëne van vrouwen.

Onderzoeksgroep

Voor het onderzoek werd bij 170 vrouwen een speekselmonster afgenomen. De onderzoeksgroep bestond uit vrouwen met en zonder chronische pijnaandoeningen, 67 procent van de vrouwen had in ieder geval fybromyalgie. Het speekselmonster van de vrouwen werd geanalyseerd en daarnaast moesten ze ook een vragenlijst invullen over hun eigen mondgezondheid. Zo werd er gevraagd naar hun poets- en flosgewoonten, hun voedingspatroon, levensstijl en eventuele gebitsproblemen die ze in het verleden hadden gehad. Deze gegevens werden vervolgens vergeleken met de door hen zelf aangeleverde medische geschiedenis van lichaamspijnen, hoofdpijn en migraine.

Meer kans op migraine

En wat bleek? Vrouwen met de slechtste mondhygiëne, scoorden aanzienlijk hoger op pijn: 60 procent had meer kans op matige tot ernstige lichaamspijn en 49 procent had meer kans op migraine. Dit betekent dat een slechte mondhygiëne statistisch gezien een belangrijke voorspeller kan zijn van chronische migraine. Het is voor het eerst dat er een verband is ontdekt tussen een slechte mondhygiëne en aandoeningen zoals migraine en fibromyalgie. Wel is uit eerdere onderzoeken al gebleken dat een slechte mondhygiëne kan leiden tot gevaarlijke aandoeningen, waaronder hartziekten, diabetes en dementie.

Wel kunnen we een kanttekening plaatsen bij dit onderzoek: de groep deelnemers is relatief klein. Daarom is het goed dit soort onderzoeken met een korrel zout te nemen. Het gaat hier niet om een vaststaande oorzaak/gevolg-relatie, maar om een mogelijk verband.

