Langer leven? Ga eens wat vaker op de grond zitten

Zit je op dit moment op een bureaustoel, bank of eettafelstoel? Dan heb je volgens een bekende langlevenspecialist misschien iets te veel luxe. Want wie langer wil leven, kan volgens Dan Buettner, oprichter van organisatie Blue Zones en expert in gezond oud worden, beter wat vaker op de grond gaan zitten.

In culturen waar mensen opvallend oud én gezond worden, zoals in het Japanse Okinawa en op het Costa Ricaanse schiereiland Nicoya, is het heel normaal om op de grond te eten, te kletsen of simpelweg even te ontspannen. En dat is volgens Buettner geen toeval.

De kracht van opstaan

„Als je op de grond zit, moet je ook telkens weer vanuit die positie opstaan, en juist dat opstaan en weer gaan zitten vraagt kracht en evenwicht”, legt hij uit in de podcast van Mindbodygreen. Volgens hem doe je zo ongemerkt tientallen kleine work-outs per dag.

En dat is belangrijk, want spierkracht is ontzettend belangrijk naarmate je ouder wordt. Een val op latere leeftijd kan grote gevolgen hebben: breek je op je 70ste je heup, dan is er een reële kans dat je daar flinke complicaties aan overhoudt. En dat begint dus allemaal met simpelweg sterk blijven.

Spieren zijn goud waard

Wetenschappers wijzen al langer op het belang van spiermassa voor een gezond en lang leven. Minder spieren? Dan stijgt het risico op ontstekingen, insulineresistentie en zelfs cognitieve achteruitgang. Dat komt doordat spieren niet alleen zorgen voor kracht en stabiliteit, maar ook actief bijdragen aan je stofwisseling en het reguleren van ontstekingswaarden in je lichaam. Als je spiermassa afneemt, raakt die balans verstoord en kunnen laaggradige ontstekingen makkelijker ontstaan. Zulke sluimerontstekingen worden gelinkt aan allerlei ouderdomsziekten, van diabetes tot hart- en vaatziekten.

Metro sprak eerder met gezondheidswetenschapper dr. Len de Nys over de gevolgen van chronische ontstekingen.

Natuurlijk kun je naar de sportschool gaan voor krachttraining, maar volgens Buettner gaat het vooral om de bewegingen die je elke dag doet zonder erbij na te denken. Een tuin aanharken, op je knieën werken, zelf bukken om iets op te pakken, dat soort alledaagse bewegingen houden je lichaam actief en je spieren wakker zonder dat het voelt als sporten.

Langer leven zonder bank?

Geen zorgen: je hoeft echt niet al je meubels de deur uit te doen. Ook in Blue Zone-gebieden zitten mensen gewoon op een stoel. Maar ze wisselen het af met actief bezig zijn: ze werken in en om het huis, hurken, knielen of zitten op de grond tijdens sociale momenten. Dat is een stuk beter voor je dan die urenlange scrollsessies op de bank waar we ons allemaal weleens schuldig aan maken.

Je hoeft dus echt niet per se altijd op de grond te zitten, maar het kán helpen. Denk er gewoon eens aan om tijdens het tv-kijken voor je bank te gaan zitten, of je schoenen aan te trekken vanaf de grond in plaats van op een stoel. Het zijn kleine aanpassingen die je spieren alert houden en dat is precies wat je nodig hebt om op latere leeftijd mobiel en zelfstandig te blijven.

