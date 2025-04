Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Koorts opmeten? Dit is de meest nauwkeurige manier van temperaturen

Niet fit, warm en algehele malaise? Wellicht heb je koorts of griep. Dan pak je meestal een koortsthermometer erbij om dat op te meten. Maar hoe je meet, maakt nogal uit.

Sommige mensen hebben het nu eenmaal altijd koud, terwijl anderen veel sneller zweten. Eerder werd bekend dat de ‘gemiddelde’ lichaamstemperatuur van 37 graden inmiddels achterhaald is. Ook schreef Metro over wat onze lichaamstemperatuur vertelt over onze algehele gezondheid.

Geen standaardtemperatuur van 37 graden

Die 37 graden standaardtemperatuur klopt dus niet. De meeste mensen zitten daar onder of iets boven. Tussen de 36,1 en 37,2°C is normaal, afhankelijk van je leeftijd, geslacht en moment van de dag. Zo hebben ouderen meestal een lagere lichaamstemperatuur en kan deze bij vrouwen schommelen door de menstruatiecyclus, schrijft Radar.

Ligt jouw normale lichaamstemperatuur rond de 36,3 graden, dan kan bijvoorbeeld 37,5 graden voor jou al koortsig voelen. Het gaat dus niet alleen om de cijfers op de thermometer, ook de staat van je lichaam zegt een hoop.

Nauwkeurigste manier om koorts te meten

Maar er zijn nogal wat meetmethodes voor jouw lichaamstemperatuur om te beoordelen of je griep of een infectie hebt. Namelijk oraal (onder de tong), oorthermometer (tympanisch), rectaal (anus), voorhoofd (infrarood) en de oksel. Maar welke meetmethode werkt het nauwkeurigst? We sommen ze van minst naar meest nauwkeurigst op:

Maatstaf daarvoor is een meetmethode die het dichts bij de kernlichaamstemperatuur komt:

Oksel: Onder de oksel kan de meting 1 graad lager uitvallen dan de kerntemperatuur. Daarom wordt deze meetmethode in medische context bijna nooit gebruikt.

Onder de oksel kan de meting 1 graad lager uitvallen dan de kerntemperatuur. Daarom wordt deze meetmethode in medische context bijna nooit gebruikt. Voorhoofd: Via het voorhoofd meet je alleen de oppervlaktetemperatuur van de huid. En die is nogal gevoelig voor externe factoren, zoals tocht, kou of zweet. Deze thermometer kan handig zijn voor een snelle check, maar is minder geschikt voor een medische beoordeling.

Via het voorhoofd meet je alleen de oppervlaktetemperatuur van de huid. En die is nogal gevoelig voor externe factoren, zoals tocht, kou of zweet. Deze thermometer kan handig zijn voor een snelle check, maar is minder geschikt voor een medische beoordeling. Oren : Deze methode meet de temperatuur via je trommelvlies. Deze meetmethode is vaak snel en gemakkelijk bij jonge kinderen en deze methode werkt. Maar zit de thermometer te ondiep of schuin, door bijvoorbeeld oorsmeer, kan de uitslag onbetrouwbaar zijn.

: Deze methode meet de temperatuur via je trommelvlies. Deze meetmethode is vaak snel en gemakkelijk bij jonge kinderen en deze methode werkt. Maar zit de thermometer te ondiep of schuin, door bijvoorbeeld oorsmeer, kan de uitslag onbetrouwbaar zijn. Tong: Deze methode komt redelijk in de buurt van de kernlichaamstemperatuur, mits je niet vooraf hebt gegeten, gedronken of gerookt. Warme of koude dranken kunnen de temperatuur namelijk beïnvloeden.

Deze methode komt redelijk in de buurt van de kernlichaamstemperatuur, mits je niet vooraf hebt gegeten, gedronken of gerookt. Warme of koude dranken kunnen de temperatuur namelijk beïnvloeden. Anus: De rectale methode zit het meest dichtbij de kernlichaamstemperatuur en is daarom de meest betrouwbare meetmethode. Vooral bij baby’s en jonge kinderen is dit belangrijk, omdat zij sneller ernstige complicaties kunnen ontwikkelen bij hoge koorts.

Luisteren naar je lichaam

Soms kan een verkeerde meting, bijvoorbeeld met slechts een paar tienden van een graad verschil, grote gevolgen hebben. Het kan leiden tot verkeerde inschattingen en beslissingen. Voel je je ziek, dan telt dat méér dan wat het schermpje zegt. Twijfel je toch over de uitslag of je koorts, neem dan contact op met je huisarts. Meten is weten, maar blijf ook naar je lijf luisteren, concludeert Radar.

Reacties