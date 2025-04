Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Gezellig, maar ongezond? De impact van kaarsen op je gezondheid

Niets zo gezellig als het aansteken van een kaars om sfeer te creëren, of het nu tijdens een etentje is of gewoon om wat gezelligheid toe te voegen. Kaarsen bestaan al eeuwenlang en hebben een zekere charme. Toch hoor je steeds vaker dat kaarsen schadelijk kunnen zijn voor onze gezondheid. Maar moeten we daarom echt stoppen met het aansteken en uitblazen van kaarsen?

Hier lees je wat nu het gevaar is van kaarsen en waar we op moeten letten. Voor wie ze lekker wil laten branden: met deze truc branden kaarsen langer.

Is het echt ongezond?

Kaarsen brengen, als het om gezondheid gaat, meer negatieve dan positieve effecten met zich mee. Het Longfonds waarschuwt dat het branden van kaarsen ongezonde stoffen zoals fijnstof kan vrijgeven. Inademen van te veel fijnstof kan kortademigheid, hoesten en oogirritatie veroorzaken. Op de lange termijn kan het zelfs leiden tot aandoeningen zoals astma, COPD en hart- en vaatziekten.

Toch zegt het Longfonds niet dat kaarsen in alle gevallen schadelijk zijn. „Er zit natuurlijk verschil tussen het compleet uitstorten van een kilozak waxinelichtjes op de tafel of het branden van één of twee chique tafelkaarsen. Hoe meer kaarsen in huis, hoe groter de negatieve gezondheidseffecten kunnen zijn.”

Bij het branden van kaarsen is het belangrijk om te letten op de plaatsing en kwaliteit van de kaars. Kaarsen die veel flakkeren en kaarsvet druipen, geven meer fijnstof, koolmonoxide en roet af. Als je een kaars aansteekt, zorg dan voor goede ventilatie in huis, bijvoorbeeld door luchtroosters open te zetten en na het doven van de kaars een raam te openen.

Niet alleen kaarsen zijn ongezond

Het zijn blijkbaar niet per se alle kaarsen die slecht zijn voor de gezondheid, maar vooral geurkaarsen. Uit onderzoek blijkt dat vooral geurkaarsen, maar ook luchtverfrissers en huisparfums, de binnenlucht vervuilen. Bepaalde stoffen in deze producten kunnen irritatie en allergieën veroorzaken. Zelfs een korte blootstelling kan al negatieve gezondheidseffecten hebben.

Ook het Longfonds benadrukt dat geurkaarsen extra risico met zich mee kunnen brengen. De geurstoffen die ze afgeven, kunnen allergische reacties veroorzaken, zoals huidirritatie of verergering van astma. Ook het inademen van synthetische geurstoffen kan leiden tot hoofdpijn en verminderde longfunctie.

Toch zijn geurkaarsen in vergelijking met andere ‘sfeermakers’, weer veel minder schadelijk. Bij producten die verbranding nodig hebben om geur te verspreiden, zoals wierook en geurverspreiders met essentiële oliën, komen allergenen, wat kan zorgen voor bijvoorbeeld jeukende ogen, vooral in de dampen vrij. In geurkaarsen worden daarentegen veel minder allergenen aangetroffen.

Kaarsen uitblazen of doven?

Het uitblazen van een kaars lijkt misschien vanzelfsprekend, maar ook dit is niet de gezondste manier om een kaars te doven. Tijdens het uitblazen adem je onbewust rook en fijnstof in. Fijnstof ontstaat wanneer de lont van de kaars nog nagloeit, maar niet meer warm genoeg is om het kaarsvet volledig om te zetten in koolstofdioxide. Deze ‘onvolledige verbranding’ creëert een walm die fijnstof bevat. Hoewel de extra stoffen die vrijkomen niet direct schadelijk zijn voor de gezondheid, worden ze wel door de ruimte verspreid, wat de luchtkwaliteit kan beïnvloeden.

Kaarsen kunnen dus gezondheidsrisico’s met zich meebrengen, maar door bewuste keuzes, kun je de risico’s zeker verminderen. Een hack die je kunt toepassen is bijvoorbeeld vaak de lont van je kaars afknippen. Hoe korter de lont, hoe minder vuil er kan verbranden. Zorg ook uiteraard voor goede ventilatie in de ruimte en vermijd het verstoppen van de vlam, bijvoorbeeld door kaarsen in hoge glazen te plaatsen. Op deze manier kun je dus genieten van de sfeer zonder onnodige gezondheidsrisico’s.

Reacties