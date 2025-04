Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Een extra stukje kaas in de avond helpt je beter slapen

Kaas voor het slapen gaan? Het klinkt misschien als een gekke gewoonte, maar voor wie dol is op een plakje oude Goudse of een puntje brie in de avond, is er goed nieuws: een klein stukje kaas in de avond kan je nachtrust verbeteren.

In een tijd waarin steeds meer mensen kampen met slaapproblemen, stress en onregelmatige nachten, is dat welkom nieuws, zeker voor iedereen die zijn slaap liever verbetert met voeding dan met slaappillen.

Wat zit er in kaas dat helpt?

De sleutel ligt bij het aminozuur tryptofaan, een natuurlijke bouwstof voor de aanmaak van serotonine en melatonine. Serotonine heeft een kalmerend effect, terwijl melatonine helpt bij het reguleren van het slaap-waakritme. Kaas, met name harde kazen zoals cheddar, Goudse kaas en Parmezaan, bevat relatief veel tryptofaan in vergelijking met andere voedingsmiddelen.

Combineer je kaas met een bron van complexe koolhydraten, zoals een volkorencracker, dan help je je lichaam deze stof nog beter op te nemen. Dit komt doordat koolhydraten de opname van tryptofaan in de hersenen kunnen bevorderen.

Geen bewijs voor nachtmerries

Er bestaat al jaren een hardnekkige overtuiging dat kaas eten vlak voor bedtijd zou leiden tot levendige dromen of zelfs nachtmerries. Maar uit onderzoek van onder meer de inmiddels overgenomen British Cheese Board (de organisatie heet nu Dairy UK, maar laten we eerlijk zijn: dat klinkt een stuk minder gezellig), een Britse belangenorganisatie voor kaasproducenten, blijkt dat er geen bewijs is voor die bewering. Integendeel: veel proefpersonen meldden juist een betere nachtrust.

Ook wetenschappelijke studies naar voeding en slaap laten zien dat tryptofaanrijke producten kunnen bijdragen aan snellere inslaaptijd en een langere diepe slaap. Al zijn de effecten vaak subtiel en individueel verschillend.

Andere voordelen van kaas

Naast het effect op je slaap, heeft een kleine portie kaas in de avond ook andere voordelen. Het bevat eiwitten en vetten die zorgen voor een verzadigd gevoel, wat nachtelijke trek kan verminderen. Bovendien levert kaas calcium, wat niet alleen goed is voor je botten, maar ook een rol speelt bij de melatonineproductie.

Toch is het geen wondermiddel. Kaas bevat ook verzadigde vetten en zout. Grote porties vlak voor het slapengaan kunnen je spijsvertering juist belasten. Het gaat dus om balans: een paar kleine blokjes zijn voldoende om de voordelen mee te pakken, zonder nadelige effecten.

Geen fan van kaas? Geen probleem. Deze fruitsoorten dragen ook bij aan een goede nachtrust.

