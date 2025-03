Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Meer geld lost volgens een hoogleraar de problemen in de zorg niet op: ‘Waanzinnig inefficiënt’

Meer geld richting de zorg? Dat is volgens een hoogleraar helemaal niet de oplossing voor de problemen en tekorten in de zorg. Integendeel, de zorg wordt er zieker van, stelt hij. Volgens hem is er zelden sprake van een daadwerkelijk gebrek aan capaciteit.

De zorg heeft meer geld nodig, klinkt vaker. Vooral tijdens de coronacrisis werd er gehamerd op een tekort in de zorg. Al klinkt er ook kritiek omtrent de verdienmodellen rondom de zorg. Zo schreef voormalig arts Jim Reekers een boek over de misstanden, industrie en verdienmodellen in de medische wereld. „Het grootste deel van de gezondheidszorg in Nederland is allemaal gedicteerd, onbewust, op de achtergrond, door de medische industrie.” Volgens hem kost dat heel veel geld en worden er allerlei onnodige en onzinnige behandelingen gedaan. „Allemaal omdat de industrie enorme macht heeft.”

En dan is er ook nog kritiek op de rol van de farmaceutische industrie en kritiek op dure medicijnen. Zo werd vorige week bekend dat kankerzorg steeds duurder wordt. En chirurg en hoogleraar Casper van Eijck sprak zich kritisch uit over de farmaceutische industrie en pleitte voor een chemo-taks.

Hoogleraar over meer geld richting zorg

Minister Fleur Agema (VWS) maakt zich al langere tijd zorgen over de hoedanigheid van de Nederlandse zorg. Er is vrees over doemscenario’s in de zorg over tien jaar, waardoor patiënten niet de zorg krijgen die ze verdienen.

Erwin Hans, hoogleraar operationeel management in de zorg aan de Universiteit Twente, beaamt in een interview met Follow the Money de noodsituatie in de zorg. Maar volgens hem heeft dat niet per se met geld te maken.

Inefficiënte planning ziekenhuizen

Hans is wiskundige in de zorg en onderzoekt hoe een tekort aan personeel en middelen opgelost kan worden. Volgens hem is er zelden sprake van een daadwerkelijk gebrek aan capaciteit.

Hans keek mee in tientallen ziekenhuizen en ontdekte dat het in het ziekenhuis niet per se efficiënt geregeld was. Bijvoorbeeld bij het plannen van operaties en afspraken. „Als je de agenda’s van de verschillende afdelingen op elkaar afstemt, hou je capaciteit over en stijgt de productiviteit met tien tot dertig procent.”

Bevindingen niet gebruikt in de zorg

Dat klinkt eenvoudig, maar hoe richt je de zorg dan efficiënt in? „Stap een is zoveel mogelijk onvoorspelbaarheid wegnemen. We zagen per week soms enorme variaties in het aantal patiënten dat via de poli‘s binnenkwam. Dat zorgde voor wachtrijen of juist stilte op de andere afdelingen, zoals bij radiologie. Terwijl je die geplande zorg constant wilt houden.”

Hij vervolgt: „Voor de ongeplande zorg kun je dan een flexibele schil inrichten. Daarmee anticipeer je op externe omstandigheden, zoals gladheid, als er meer ongelukken gebeuren en dus meer patiënten binnenkomen. Zo kun je op piekmomenten extra tijd inplannen voor orthopedie en traumatologie op de poli’s, in de operatiekamers en bij de radiodiagnostiek.”

De bevindingen die Hans doet, worden niet altijd gebruikt in ziekenhuizen. „Om daadwerkelijk iets te veranderen zijn ook andere dingen nodig, zoals leiderschap en praktische kennis van ict, wetgeving en financiering.”

Zorgsysteem slimmer inrichten

Volgens Hans is samenwerking in de zorg essentieel. „Een goed voorbeeld is het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding, tijdens Covid. Toen lukte het om patiënten slim en centraal te verdelen over alle intensive cares in Nederland en bleek dat we best veel capaciteit hadden.”

Maar volgens de hoogleraar zit iedere zorgorganisatie inmiddels weer op een eigen eiland. „Daardoor zie je bijvoorbeeld vijf thuisorganisaties in dezelfde stad, die allemaal een team hebben voor nachtzorg. Terwijl je er maar een nodig hebt. Of dat er meer dan drieduizend verloskundepraktijken zijn, met allemaal een eigen spoeddienst. Dat maakt het stelsel waanzinnig inefficiënt.”

„Er is zoveel mogelijk als je het systeem slimmer inricht en meer sturing geeft. Ik hoor politici te vaak roepen dat er meer geld en capaciteit nodig is in de zorg. Dan zien ze niet welk potentieel er nog is. Meer geld maakt de zorg alleen maar zieker.”

Reacties