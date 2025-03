Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Hoeveel zon heb je nodig om vitamine D aan te maken?

De komende dagen staat er zonovergoten lenteweer op het menu. Dat weer leent zich niet alleen uitstekend voor terrasjes en wandelingen, maar is ook nog eens goed nieuws voor je gezondheid. Je huid maakt vitamine D namelijk aan door uv-straling. Maar hoeveel zon is daar eigenlijk voor nodig? Weeronline zocht het uit.

Volgens de weersite is uit onderzoek gebleken dat je vanaf ongeveer zonkracht 3 vitamine D aanmaakt. Na de winter, waarin je niet veel zon hebt gezien, kun je zelfs vanaf zonkracht 2,5 al effect zien.

Zonkracht om vitamine D aan te maken

Bij deze zonkracht kan de zogenaamde UV-B-straling het aardoppervlak bereiken. Die straling kan er ook voor zorgen dat je verbrandt. In Nederland is er in de maanden maart tot en met september meestal zonkracht 3 of hoger. In de tweede helft van de herfst en winter is de zon doorgaans niet krachtig genoeg om vitamine D aan te maken.

De zonkracht piekt tussen 12.00 en 15.00 uur. Buiten die uren is de zonkracht in maart en september te laag om veel vitamine D aan te maken. In de lente- en zomermaanden is juist het slimmer om de piekuren te vermijden, omdat je dan een grotere kans hebt om te verbranden.

Voor veel mensen is 15-30 minuten in de zon genoeg om de dagelijkse hoeveelheid vitamine D binnen te krijgen. In de zomer, bij zonkracht 6-8, kan 10-15 minuten zon al genoeg zijn.

Waar is vitamine D goed voor en loop je risico op een tekort?

Vitamine D speelt een belangrijke rol bij de opname van calcium uit de voeding, een goede werking van de spieren en het immuunsysteem. Ook draagt het bij aan de groei en het behoud van stevige botten en tanden en speelt het een rol bij een goede nachtrust.

De meeste mensen krijgen via voeding en zonlicht voldoende vitamine D binnen om aan 10 microgram per dag te komen. Sommige groepen hebben meer nodig dan ze uit voeding en zonlicht kunnen halen. Een woordvoerder van het Voedingscentrum zei eerder tegen Metro dat zij mensen met een donkere huidskleur, jonge kinderen, mannen boven de 70 jaar en vrouwen ouder dan 50 jaar adviseert om vitamine D te slikken. Op de website van het Voedingscentrum is een overzicht te zien met een suppletie-advies per groep.

Voor de meeste mensen is bijslikken niet nodig. „Vitamine D is een vitamine waar je lichaam een voorraadje van aanlegt. In de lente en in de zomer bouw je het op, in de winter kun je die voorraad weer gebruiken.” Als je gevarieerd eet en vaak genoeg buiten bent, is de kans op een tekort niet zo groot. Slik je te veel supplementen, dan kun je een overschot aan vitamine D binnenkrijgen.

