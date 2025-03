Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Ah, hierom stinken scheten dus

Je kent het vast wel: je laat een scheet en schrikt bijna van hoe erg ie stinkt. Wat heb je in vredesnaam gegeten? De scheten van een ander stinken vaak nóg erger. Maar waarom stinken scheten überhaupt, het is toch ‘gewoon’ verwerkt eten? In bovenstaande video leggen we je uit waarom scheten stinken.

