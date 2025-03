Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Hierom wil je producten met zwart plastic zoveel mogelijk vermijden

De kans is groot dat je producten met zwart plastic thuis hebt liggen. Van elektronische apparaten tot keukengerei en zelfs voedselverpakkingen: heel veel dingen zijn gemaakt van zwart plastic. Maar uit recent onderzoek blijkt dat dit materiaal niet alleen moeilijk te recyclen is, maar ook schadelijke stoffen bevat die onze gezondheid kunnen schaden.

Experts roepen op tot strengere maatregelen om het gebruik van zwart plastic in producten te verminderen.

Giftige chemicaliën in zwart plastic

Zwart plastic wordt vaak gekleurd met carbon black, een stof die ontstaat bij de verbranding van aardolieproducten. Hoewel het onder andere wordt gebruikt in de productie van autobanden en printerinkt, blijkt het nu ook in alledaagse voorwerpen te zitten, zoals keukengerei en speelgoed.

Onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam en Toxic-Free Future ontdekten dat in 17 van de 20 onderzochte monsters, waaronder zwart keukengerei en haaraccessoires, giftige vlamvertragers aanwezig waren. Deze chemicaliën maken materialen minder brandbaar, maar kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid.

Moeilijk te recyclen

Een ander groot probleem is dat zwart plastic lastig te recyclen is. Volgens een Britse studie maakt zwart plastic zo’n 15 procent uit van het plastic afval, veelal in de vorm van wegwerpverpakkingen.

Recyclebedrijven gebruiken infraroodlicht om verschillende soorten plastic van elkaar te scheiden, maar de donkere kleur van zwart plastic absorbeert dit licht, waardoor het materiaal niet herkend wordt en als afval eindigt. Ondanks dat zwart plastic theoretisch gerecycled kan worden, komt dit vaak niet van de grond. In sommige landen is het gebruik ervan daarom al verboden.

Kanker en voortplantingsproblemen

Zwart plastic in elektronische apparaten bevat vaak stoffen zoals decabromodiphenylether (decaBDE), een vlamvertrager die in sommige dierstudies in verband wordt gebracht met kanker en voortplantingsproblemen.

Hoewel de effecten op mensen nog niet goed zijn onderzocht, is het gebruik van deze stof in de Europese Unie al verboden. Vooral als het verwerkt wordt in producten zoals speelgoed, flessen of spatels, kunnen mensen onbedoeld in contact komen met schadelijke stoffen.

Kritiek op studie

Bij de studie zijn wel een aantal kanttekeningen geplaatst. Zo betwijfelen sommige critici de toegepaste onderzoeksmethoden. Zo werd zwart plastic keukengerei vijftien minuten in hete olijfolie gelegd, wat volgens sommige experts niet overeenkomt met de realiteit.

De onderzoekers erkennen dit, maar blijven benadrukken dat feit is dat er vlamvertragers die in consumentenproducten zitten. En dat deze stoffen kunnen gevaarlijk zijn.

Geen paniek, wel voorzichtig zijn

Moet je zwart plastic nu volledig vermijden? Volgens Andrew Turner van de Universiteit van Plymouth hoeven we niet meteen in paniek te raken. Wel adviseert hij om bij het kopen van nieuwe producten zwart plastic zoveel mogelijk te vermijden. „Het is niet nodig om alles weg te gooien, maar wees voorzichtig met nieuwe aankopen.”

Reacties