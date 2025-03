Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Huppelen is weer helemaal in: waarom deze kindersprong goed is voor je gezondheid

Huppelen. Als kind deed je het zonder nadenken, maar als volwassene ben je het waarschijnlijk verleerd. Toch wint de beweging terrein als een serieuze workout, mede dankzij een aflevering van de podcast van Andrew Huberman. Atletiekcoach Stuart McMillan noemde huppelen daarin een onderschatte oefenvorm voor sporters van elk niveau.

Volgens experts is die aandacht volledig terecht. Huppelen is een vorm van plyometrische training: een combinatie van een stap en een sprongetje dat herhaald wordt. De oefening helpt bij het ontwikkelen van kracht, snelheid, coördinatie en balans. Daarnaast maakt het de gewrichten soepeler en versterkt het de botten door strategische impact op het skelet.

Hoe gezond is huppelen?

Voor kinderen is huppelen een essentieel onderdeel van de motorische ontwikkeling. “Het helpt bij de kracht en coördinatie die nodig zijn voor hardlopen en verbetert het lichaamsbewustzijn, ook wel proprioceptie genoemd”, vertelt Mary Winfrey-Kovell, docent bewegingswetenschappen, tegen The New York Times.

Voor volwassenen is het net zo waardevol. „Bij huppelen gebruik je bijna elke spier in je lichaam. Vooral als je de armen actief meebeweegt, train je je lichaam om sneller te reageren. Daarnaast is het een uitstekende oefening voor balans en stabiliteit, voegt fysiotherapeut Grayson Wickham toe. “Omdat je steeds op één been landt, moeten je core, heupen en benen samenwerken om je rechtop te houden.”

Huppelen heeft nog een ander voordeel: net als andere springoefeningen houdt het je bindweefsel (fascia) sterk en soepel, wat je mobiliteit vergroot en helpt om pijnvrij te blijven naarmate je ouder wordt. Ook draagt het bij aan sterkere botten, doordat de impact helpt om botdichtheid op te bouwen.

Daarnaast is huppelen een vorm van explosieve krachttraining. „Het vraagt veel spierkracht in korte tijd”, zegt hardloop- en krachttrainer Jessica Movold. „Hierdoor kunnen hardlopers er sneller en sterker van worden.” Bovendien zorgt huppelen voor een grotere heupmobiliteit dan gewoon rennen, omdat je heupen een grotere bewegingsuitslag maken.

Is er een juiste manier om te huppelen?

Huppelen is eenvoudig aan te passen aan je eigen niveau. Heb je het al jaren niet meer gedaan? Begin dan rustig en ervaar hoe het voelt om te bewegen zoals je dat vroeger deed.

Als balans een uitdaging is, kun je de oefening in stukken opdelen: zet een stap, spring op die voet, wissel van been. Naarmate je je zekerder voelt, verhoog je het tempo en maak je de beweging vloeiender.

