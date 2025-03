Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Therapie-chatbot Therabot vermindert depressie en angstklachten, maar kan menselijke zorg (nog) niet vervangen

Kan kunstmatige intelligentie helpen bij mentale gezondheidsproblemen? Onderzoekers van Dartmouth voerden de eerste klinische test uit met een AI-gestuurde therapie-chatbot, genaamd Therabot.

Uit het onderzoek blijkt dat de software leidde tot een significante vermindering van depressie- en angstklachten bij deelnemers.

Depressie- en angstklachten nemen af door Therabot

In de studie, die gepubliceerd is in het wetenschappelijke tijdschrift NEJM AI, kregen 106 mensen met een depressieve stoornis, gegeneraliseerde angststoornis of een eetstoornis vier weken lang onbeperkt toegang tot Therabot via een smartphone-app. Gebruikers konden reageren op vragen over hun gemoedstoestand of zelf gesprekken starten.

De resultaten? Mensen met depressie zagen hun klachten met gemiddeld 51 procent afnemen. Voor angstklachten lag dat percentage op 31 procent, waarbij veel deelnemers van een matig niveau naar een mild niveau gingen. Zelfs bij eetstoornissen, doorgaans moeilijker te behandelen, werd een verbetering van 19 procent gemeten.

Sterke vertrouwensband

Naast symptomatische verbetering voelden de deelnemers een sterke vertrouwensband met Therabot, vergelijkbaar met de samenwerking met een menselijke therapeut. De chatbot werkt op basis van bewezen psychotherapeutische methoden, zoals cognitieve gedragstherapie. Het systeem analyseert gesprekken en past de reacties aan op basis van de emoties van de gebruiker.

Ook is Therabot geprogrammeerd om risicosignalen, zoals suïcidale gedachten, te detecteren en in dat geval een directe hulplijn aan te bieden.

Niet zonder toezicht van professionals

Hoewel de resultaten veelbelovend zijn, benadrukken de onderzoekers dat AI-therapie niet zonder toezicht van professionals kan. „We zien vergelijkbare effecten als bij traditionele therapie, maar AI kan menselijke zorg niet vervangen”, zegt Nicholas Jacobson, hoofdonderzoeker en professor in biomedische datawetenschap.

Volgens Jacobson ligt de kracht van AI in de toegankelijkheid. „Voor elke beschikbare therapeut in de VS zijn er gemiddeld 1.600 mensen met depressie of angst. AI kan een extra steun zijn voor wie geen directe toegang tot zorg heeft.”

