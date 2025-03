Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Slaap je in deze houding? Dat is het slechtst voor je lichaam

Een goede nacht slaap is essentieel voor je gehele gezondheid. Maar merk je weleens dat je volledig stijf en stram wakker wordt? Dat kan liggen aan je slaaphouding. Uit een nieuw, groot onderzoek, blijkt onder andere dat mensen die op hun buik slapen, het meest last hebben van rug- en nekklachten.

Ruim een op de drie Nederlanders ervaart klachten tijdens of na het slapen, blijkt uit een grootschalig onderzoek onder 16.000 Nederlanders waarbij in totaal 60.000 nachten zijn geanalyseerd door slaapfysiotherapeut Hidde Hulshof, initiatiefnemer van het SlaapKennisCentrum.

Klachten over slaap

Vrouwen hebben iets vaker (36 procent) slaapklachten dan mannen (34 procent). Hulshof: „We zien dat bij vrouwen vaak meerdere slaapgerelateerde fysieke klachten een rol spelen ten opzichte van mannen. Vrouwen die slaapgerelateerde klachten hebben, geven gemiddeld een mix van 3,5 typen klachten aan. Bij mannen is dit 2,8.”

Bij vrouwen worden rug- en schouderklachten het vaakst genoemd, net als klachten over bijvoorbeeld de temperatuur in de kamer en over de luchtvochtigheid. Mannen noemen rugklachten ook als stoorzender bij het slapen, maar zij hebben ook issues met snurken. „Bij rugklachten is het belangrijk om inzicht te krijgen in het slaapgedrag, zoals slaaphouding en beweging. Dit helpt om te bepalen of gerichte ondersteuning of adviezen de klachten kunnen verminderen”, weet Hulshof.

Wereld- en olympisch kampioen wielrennen Anna van der Breggen, die door de slaapfysiotherapeut wordt begeleid: „Uit onderzoek van Hidde blijkt dat vrouwen meer last hebben van slaapgerelateerde klachten. Ik herken dat wel: je lichaam heeft soms een andere aanpak nodig dan die van mannelijke collega’s in de sport. Goede slaap helpt je om fysiek en mentaal sterk te blijven.”

🛌 Hoeveel uur slaap heb je nodig? Hoeveel uur slaap je nodig hebt, wisselt per persoon. Sommige mensen functioneren prima op zes uur slaap, anderen hebben richting de negen uur nodig. Wel geldt de algemene regel dat tussen de zeven en acht uur slaap voldoende is.

Buikslapen is slecht voor rug en nek

Hoe je slaapt, maakt in twee betekenissen van het woord uit: een daarvan is je slaappositie. Gemiddeld draai je ‘s nachts zo’n 40 keer, dus je verandert nog weleens van positie. Maar als je ouder wordt, draai je steeds minder vaak. „Slaapmobiliteit en je dus regelmatig draaien in de nacht is heel normaal en gezond en ook nodig om de volgende dag kwiek uit bed te stappen”, licht Hulshof toe. „Naarmate je ouder wordt, neemt dit af en zijn er ook meer klachten.”

De meeste mensen slapen op hun zij, blijkt uit het onderzoek. Het gaat dan om 6 op de 10 mensen. Een derde slaapt op hun rug, 10 procent op de buik. En die laatste slaappositie is nou juist funest voor je nek en onderrug. „Buikslapen is het meest belastend voor de onderrug en nek. Dit komt door de rotatie in de wervelkolom en kan spanning geven op spieren en gewrichten.” Verrassend is dan om te zien dat topsporters veelal buikslapers zijn, toch hebben zij veel minder klachten. „Dit zegt ons dat als je een fit lichaam hebt, je slaaphouding minder van belang is.”

⏰ Hoe bepaal je je bedtijd? De een is een ochtendmens, de ander blijft wakker tot de late uurtjes. Hoe bepaal je wat de juiste bedtijd is voor jou? Daar blijkt een handig trucje voor te zijn. Het gaat hierbij om het voltooien van slaapcycli: voor volwassenen geldt dat ze zo’n vier tot zes slaapcycli nodig hebben per nacht. Vrouwen hebben zo’n twintig minuten extra slaap nodig dan mannen. Een voorbeeld: ben je een vrouw van tussen de 21 en 64 jaar en sta je elke dag om 7.00 uur ‘s ochtends op? Dan moet je naar bed om 21.25 uur, als je ruim negen uur wil slapen, óf om 22.55 uur als je genoeg hebt aan bijna acht uur. Bij de eerste bedtijd voltooi je zes slaapcycli, bij de tweede vijf.

Hoe lang liggen we in bed?

Mannen brengen minder tijd in bed door dan vrouwen. Vooral jonge vrouwen tussen de 12 en 19 jaar spannen de kroon als het om slaapuren gaat. Hulshof: „Naarmate we ouder worden, hebben we steeds minder slaap nodig. Toch zien wij dat gezinnen met jonge kinderen minder slaap registreren, maar uit ervaring en gesprekken met deze groep blijkt dat ze die slaap juist wel nodig hebben. We horen ook steeds vaker dat bijvoorbeeld millennials gescheiden van elkaar slapen.”

