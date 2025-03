Zoveel meer risico lopen mensen die in de buitenlucht werken op huidkanker 

🧑‍⚕️

Huidkanker is de meest voorkomende vorm van kanker. Bij deze vorm van kanker worden huidcellen kwaadaardig en gaan ze zich ongeremd delen. Er zijn drie vormen basaalcelcarcinoom, plaveiselcelcarcinoom en melanoom.

1 op de 5 Nederlanders krijgt ermee te maken. De meeste gevallen van huidkanker worden veroorzaakt door blootstelling aan UV-straling van de zon of de zonnebank. Iedere verbranding vergroot volgens het KWF het risico op huidkanker.

Je kunt zelf een vinger aan de pols houden. Vlekjes, plekjes en bultjes die er anders uitzien dan normaal vergen aandacht. Controleer je huid maandelijks en neem foto’s van plekjes die je niet vertrouwt. Met de huidmonitor app van Stichting Melanoom kun je die foto’s makkelijk opslaan en een reminder instellen om na een maand weer te controleren.

Jezelf insmeren met zonnebrand is niet de enige manier om jezelf goed te beschermen tegen de zon. De schaduw opzoeken, een luchtig shirt met lange mouwen of een lange broek aantrekken, of UV-werende kleding aanschaffen helpt ook.