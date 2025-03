Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Wanneer heb je overgewicht? En wat maakt obesitas anders?

Het is morgen Wereld Obesitas dag. Maar wat is nu eigenlijk het verschil tussen overgewicht en obesitas? En wanneer ben je volgens de cijfers ‘te zwaar’ en heb je overgewicht?

Het liefst leiden we een lang en gezond leven. Maar dat is in deze huidige moderne maatschappij niet altijd even makkelijk. Eerder vertelde deze huisarts Metro hoe ultrabewerkte voeding ons ziek maakt. Leefstijlziekten zoals zoals hart- en vaatziekten, diabetes en obesitas worden gelinkt aan deze voeding, waarmee onze supermarkten bomvol ligt. En door de huidige inflatie maken mensen tegenwoordig vaker goedkopere, en daarmee soms ongezondere, keuzes in de supermarkt.

Wereld Obesitas Dag 4 maart is het Wereld Obesitas Dag. Obesitas is een door de WHO erkende chronische en terugkerende ziekte. Op deze dag wordt wereldwijd stilgestaan bij obesitas (zwaarlijvigheid) om de bewustwording over deze chronische ziekte te vergroten, alsook de oorzaken en noodzakelijke maatregelen om deze aan te pakken en te voorkomen.



Obesitas is een chronische ziekte die gekenmerkt wordt door overmatige vetopstapeling in het lichaam. De ziekte is een belangrijke risicofactor voor verschillende Niet-Overdraagbare Aandoeningen (NCD’s), zoals hart- en vaatziekten, kanker, hoge bloeddruk, (lage) rugpijn, spierpijn, slaapstoornissen en suikerziekte (diabetes type 2).

Overgewicht

De helft van de volwassen Nederlanders is te zwaar en de voorspelling is dat dit zal stijgen tot 64 procent in 2050. Het percentage stijgt in elke leeftijdsgroep, maar neemt het meest toe in de groep 18 tot en met 44 jaar. Mensen die met overgewicht kampen, hebben een verhoogd risico op gezondheidsproblemen en ziekten. Het gaat om hart- en vaatziekten, artrose, diabetes en verschillende soorten kanker.

Ook het aantal kinderen met overgewicht stijgt.

Cijfers obesitas Het percentage volwassen Nederlanders met obesitas is sinds 1990 meer dan verdubbeld. Deze stijging is zichtbaar bij zowel mannen, vrouwen als in de afzonderlijke leeftijdsgroepen. 16 procent van de Nederlanders van 20 jaar of ouder had in 2024 obesitas, blijkt uit cijfers van het CBS. Dat is drie keer zoveel als begin jaren tachtig, toen 5 procent obesitas had. Vóór de 20ste eeuw kwam obesitas zelden voor. De autoriteiten beschouwen het dan ook als een van de ernstigste problemen voor de volksgezondheid in de 21ste eeuw.

Obesitas

Het Obesitascentrum van het Máxima MC omschrijft obesitas als een chronische ziekte, waarbij er sprake is van een ernstige vorm van overgewicht. „De balans in het lichaam is verstoord. Hierdoor is de energieopname groter dan het energieverbruik. Uiteindelijk leidt deze verstoring tot een ophoping van overtollig vet. Obesitas kan verschillende gezondheidsrisico’s en klachten geven.”

De reden van de verstoring in het lichaam verschilt per persoon, volgens het Máxima MC. Het gaat meestal om een combinatie van factoren. „Maatschappelijke factoren leiden tot minder bewegen en anders eten. Dit, in combinatie met aanleg, is op dit moment de meest voor de hand liggende oorzaak voor het ontstaan van obesitas. Ziekten kunnen eveneens een oorzaak van obesitas zijn. Ook kunnen omgevingsfactoren, psychische factoren of het gebruik van geneesmiddelen van invloed zijn. Obesitas is geen eetstoornis, maar gaat wel vaak gepaard met een verstoord eetpatroon.”

Eerder schreef Metro over Tom Brons, die er eigenhandig in sloeg om 100 kilo af te vallen.

Overgewicht berekenen

Wil je zelf weten of je overgewicht hebt? Dat kan door je BMI (Body Mass Index) te meten. Je kunt je BMI uitrekenen door je gewicht in kilo’s te delen door het kwadraat van je lichaamslengte in meters. Als je bijvoorbeeld 65 kilo weegt en je bent 1,70 meter lang, dan bereken je je BMI als volgt: 65 kilo / (1,70 x 1,70 meter) = 22,5. Via de website van het Voedingscentrum kun je het heel gemakkelijk invullen en laten berekenen.

Uitslag BMI volwassenen 19-69 jaar

Lager dan 18,5 Ondergewicht Vanaf 18,5 tot 25 Gezond gewicht Vanaf 25 tot 30 Overgewicht 30 en hoger Ernstig overgewicht (obesitas)

Wel is er binnen de wetenschap discussie dat de BMI-methode achterhaald zou zijn, en dat je beter je buikvet kunt meten. Volgens de Hartstichting kun je dat met een meetlint rond je middel meten. Je meet de buikomvang tussen de onderste rib en bovenkant van je bekken, net boven de navel. Hieronder kun je aflezen of jouw buikvet gezond, verhoogd of te hoog is.

Mannen Vrouwen Gezond Minder dan 94 centimeter Minder dan 80 centimeter Verhoogd 94 tot 102 centimeter 80 tot 88 centimeter Te hoog 102 centimeter of meer 88 centimeter of meer

