Misvattingen over lage rugklachten en hoe te herstellen – bewegingswetenschapper legt uit

Lage rugpijn is een veelvoorkomend probleem waar 80 tot 90 procent van de mensen in hun leven mee te maken krijgt. In sommige gevallen is de oorzaak serieus, zoals een hernia met zenuwschade, scoliose of zelfs een tumor. Maar het merendeel van de rugklachten is aspecifiek, wat betekent dat er geen duidelijke medische oorzaak is. Vaak verdwijnen deze klachten binnen een paar weken of maanden, mits ze op de juiste manier worden aangepakt. Toch bestaan er wat misvattingen over (lage) rugpijn.

Hoe weet je of je klacht serieus is? En als het niet serieus is, wat is dan de juiste aanpak? Metro‘s Guus – fysiotherapeut en bewegingswetenschapper – legt uit.

Is mijn klacht serieus?

Om het onderscheid te maken tussen specifieke (serieuze) rugklachten en aspecifieke rugklachten, zijn er verschillende tekenen waar we alert op moeten zijn, volgens de Richtlijn Lage Rugpijn. Bij twijfel is het altijd raadzaam om contact op te nemen met een huisarts of fysiotherapeut. De rode vlaggen zijn onder andere:

Rugklachten na een trauma of ongeluk.

Ernstige of invaliderende pijn.

Pijn die niet verbetert na enkele weken rust en behandeling.

Andere symptomen zoals koorts of onverklaarbaar gewichtsverlies.

Uitstralende pijn naar het onderbeen, samen met krachtverlies of gevoelsstoornissen.

Wat weten we over de oorzaak van de meest voorkomende rugklachten?

Gelukkig zijn de meeste rugklachten aspecifiek en ongevaarlijk. Zoals eerder genoemd is er bij deze klachten geen duidelijke medische oorzaak te vinden, en heeft een röntgenfoto of MRI geen toegevoegde waarde. Maar waar komt de pijn dan precies vandaan? Hoewel het moeilijk is om een specifieke oorzaak aan te wijzen, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat rugklachten vaak verband houden met lichamelijke overbelasting, stress, spierspanning, vermoeidheid of inactiviteit.

Daarnaast weten we waar rugklachten hoogstwaarschijnlijk niet vandaan komen, ondanks dat dit veelvoorkomende geloofsovertuigingen zijn. Rug-expert Peter O Sullivan liet in zijn onderzoek zien dat:

Rugklachten niet worden veroorzaakt door ouderdom;

Rugklachten niet worden veroorzaakt door een slechte houding;

Rugklachten niet worden veroorzaakt door een slechte core.

De juiste aanpak bij rugklachten

Het belangrijkste bij het herstel van aspecifieke lage rugklachten is om in beweging te blijven. Lichamelijke activiteit stimuleert de bloedcirculatie en zuurstoftransport, versterkt en versoepelt de spieren en vermindert de pijn. Het buigen, draaien en strekken van de rug draagt bij aan de flexibiliteit en herstel van het weefsel, zelfs als dit in het begin gevoelig is. Verkrampt zitten of lopen kan de klachten verergeren, terwijl een ontspannen houding – zelfs als je onderuitgezakt op je bureaustoel zit – het herstel kan bevorderen. Geen enkele houding is namelijk slecht voor eventjes en elke houding is slecht voor altijd.

Uit psychologisch onderzoek blijkt ook dat onze geloofsovertuigingen een grote rol spelen in het herstel. Hoe sterker wij geloven dat er iets kapot is in de rug of dat er serieuze schade is, hoe langer het herstelproces kan duren. Naast deze overtuigingen, speelt stressregulatie een belangrijke rol in het herstel. Hoe meer stress of angst we ervaren, hoe groter de kans dat het lichaam langer de tijd nodig heeft om te herstellen. Het is dus belangrijk om ontspanning te zoeken, zowel mentaal als fysiek.

Met of zonder hulp?

Omdat lichamelijke klachten veel hinder kunnen veroorzaken en het herstel vaak complex is door de vele lichamelijke en psychologische factoren, wordt in veel gevallen aangeraden om naar een fysiotherapeut of manueel therapeut te gaan. Deze professionals kunnen samen met jou kijken naar de juiste aanpak, die voor iedereen anders kan zijn. Hoewel er algemene trends te zien zijn in de bevolking, is elke klacht uniek en heeft ieder individu zijn of haar eigen uitdagingen.

Mijn advies: probeer bij lichte klachten om zorgeloos te blijven bewegen. Als de klacht na een paar weken niet verbetert, is het verstandig om professionele hulp in te schakelen. Want hulp inschakelen is niet alleen voor mensen met een zwakke ruggengraat.

Let op: dit is geen medisch advies. Maak je je zorgen om je gezondheid, raadpleeg dan altijd een arts.

