Gaat je verkoudheid maar niet over? Misschien heb je dan winterhooikoorts

Een loopneus die maar niet stopt? Een keelpijn die langer aanhoudt dan verwacht? Misschien heb je helemaal geen verkoudheid, maar winterhooikoorts.

Huh? Winterhooikoorts? Hoewel de meeste mensen hooikoorts associëren met de lente en de zomer, kunnen stofmijt, dierenharen en schimmel ook in de winter allergieën veroorzaken. En nu we meer tijd binnenshuis doorbrengen met de verwarming hoog, merken veel mensen de gevolgen.

Winterhooikoorts

Winterhooikoorts, ook wel bekend als allergische rhinitis, lijkt qua symptomen op een verkoudheid. Je kan last hebben van niezen, een verstopte neus, druk op de sinussen en jeukende ogen. Maar in tegenstelling tot een gewone verkoudheid, die meestal binnen zeven tot tien dagen verdwijnt, kunnen allergieklachten weken tot maanden aanhouden.

Volgens Dr. Adrian Morris van de Surrey Allergy Clinic zijn de grootste boosdoeners in deze tijd van het jaar stofmijt, huisdieren en schimmel. „Wanneer we vaker binnen zitten en de verwarming aanstaat, nemen de stofmijtniveaus toe,” legt hij uit aan The Daily Mail. „Er zijn geen pollen in de lucht, dus allergenen binnenshuis worden de grootste trigger.”

Allergie of virus?

Maar hoe weet je nu of je een allergie hebt? Of dat je toch een virus te pakken hebt?

Apotheker Niamh McMillan somt een aantal handige tips op om dit te bepalen:

Kijk naar je snot. Is het helder en waterig? Waarschijnlijk een allergie. Dik en geel? Dan is het eerder een verkoudheid. Hoe lang duurt het? Een verkoudheid gaat binnen een week over, hooikoorts kan maanden blijven. Heb je ook keelpijn? Dan heb je waarschijnlijk verkoudheid te pakken, in plaats van een allergie. Maar heb je jeukende en tranende ogen? Dan is het waarschijnlijk een allergie, en niet een verkoudheid.

Zo pak je de hooikoorts aan

„Winterhooikoorts wordt vaak over het hoofd gezien, maar kan net zo vervelend zijn als hooikoorts in de lente en zomer.” En hoe kan je het het beste aanpakken? De experts adviezen de volgende dingen:

Regelmatig te stofzuigen om stof te verminderen Beddengoed en gordijnen vaak te wassen Hypoallergene hoezen te gebruiken voor matrassen en kussens Luchtvochtigheid laag te houden – een ontvochtiger of open raam helpt Schimmel te controleren in de badkamer, keuken en vochtige hoekjes. ,,Zie je zwarte schimmel in de douche of onder de gootsteen? Maak het schoon met bleekmiddel en zorg voor betere ventilatie”, adviseert Dr. Morris.

