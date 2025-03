Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zoveel Nederlanders zijn ongelukkig met hun gewicht

Gewicht blijft voor veel mensen een dingetje. Uit onderzoek blijkt dat bijna de helft van de Nederlanders ongelukkig is met zijn of haar gewicht.

Afslankkliniek NewFysic deed onderzoek naar de gevoelens van Nederlanders rondom hun gewicht, gezondheid en afvallen. 41 procent voelt zich weleens ongelukkig door zijn of haar gewicht. Twee derde geeft dan ook aan dit jaar graag gewicht te willen verliezen.

Veel schaamte rondom gewicht

Er hangt veel schaamte rondom het onderwerp gewicht en afvallen. Meer dan een kwart (28 procent) schaamt zich voor hun gewicht. Maar ook als geprobeerd wordt om iets aan het gewicht te doen, speelt gêne een rol. Zo schaamt 14 procent van de deelnemers zich om toe te geven dat zij een dieet volgen. Een op de drie vindt het „ongezellig” om een dieet te volgen. Meer dan een kwart (27 procent) schaamt zich als het niet lukt om af te vallen.

Die schaamte lijkt niet helemaal uit het niets te komen. Een kwart (24 procent) stelt namelijk dat hun omgeving het ook vaak ongezellig vindt als ze een dieet volgen.

Steun en begrip belangrijk

Vanessa Hoekema, ceo van NewFysic, ziet bij klanten een „innerlijk conflict”. „Een groot deel is ontevreden over hun gewicht en zou graag willen afvallen, maar hieraan beginnen is alleen al een grote drempel. Mensen vragen zich af of het ze wel gaat lukken en worden daar soms erg onzeker door.”

Bijna de helft (44) vindt steun en begrip belangrijk bij het volgen van een dieet. Een derde (33 procent) zegt dat het hen het best lukt om af te vallen als ze dit samen met iemand anders doen. Voor sommigen lukt het überhaupt niet alleen: een kwart heeft begeleiding nodig om af te vallen (26 procent) en zegt dat het alleen niet lukt om af te vallen (25 procent).

Werkt een dieet überhaupt?

Of diëten überhaupt werken, is overigens de vraag. Aan het begin van het afvalproces gaan de eerste kilo’s er meestal vrij snel af, maar overige kilo’s eraf krijgen of op gewicht blijven, dat is andere koek. Quest concludeerde eerder dat je bij het afvallen de strijd aangaat met een ‘dubbele vijand’. Een dunner lichaam heeft een lagere energiebehoefte dan je eerdere lijf, waardoor je lichaam alles wat je eet ook daadwerkelijk nodig heeft. Daarnaast gaat een lichaam dat gewicht verloor, ‘zuinig’ om met die energie.

Metro zette al eens wetenschappelijk bewezen tips tegen overgewicht op een rij. Afvallen is voor een groot deel wetenschap. Logisch nadenken, en even goed inlezen. Al voelt het misschien soms oneerlijk dat sommige mensen alles kunnen eten, en anderen meteen aankomen (hier lees je waarom dat zo is).

Reacties