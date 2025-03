Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Mazelen verspreiden zich sneller, bijna 50 procent meer meldingen

Mazelen grijpen steeds sneller om zich heen in Nederland, vooral op basisscholen met een lage vaccinatiegraad en binnen gezinnen van mensen die niet zijn gevaccineerd. In de afgelopen week is het aantal gemelde besmettingen met bijna de helft toegenomen, tot 158. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) roept ouders op om kinderen met verschijnselen van mazelen thuis te houden tot zeker vier dagen na het ontstaan van vlekjes op de huid. Ook is het advies om dan de huisarts te bellen.

Van een landelijke uitbraak is geen sprake, benadrukt het instituut, maar er zijn wel clusters van besmettingen op vijf basisscholen in verschillende regio’s. Het gaat om openbare, islamitische en antroposofische scholen (vrije scholen).

Vooral kinderen onder de 10 jaar lopen het virus op. Het gaat inmiddels rond in Amsterdam, Brabant-Zuidoost, Haaglanden, Rotterdam-Rijnmond en Flevoland. In Rotterdam is een van de grotere clusters op een basisschool. De GGD heeft er inmiddels meer dan veertig besmettingen geregistreerd. Met bron- en contactonderzoek en advies proberen de gezondheidsdiensten verdere verspreiding van het zeer besmettelijke virus tegen te gaan.

In diverse landen zijn momenteel mazelenepidemieën gaande. Zeker 24 mensen hebben de ziekte recent opgelopen in Marokko, drie in Roemenië. Wie met een baby naar een land wil reizen waar veel besmettingen zijn, kan ervoor kiezen het BMR-vaccin eerder te halen. Normaal wordt deze prik tegen bof, mazelen en rodehond met veertien maanden aangeboden, maar het kan in zulke gevallen tot zes maanden worden vervroegd.

ANP

