Is een magnesiumbad daadwerkelijk goed voor je gezondheid?

Sommige TikTokkers zweren erbij: het magnesiumbad. Hier zou een weelde aan voordelen aan zitten. Maar is dat wel zo? Radar zocht het uit.

Magnesium is een mineraal. Ons lichaam heeft dat mineraal nodig voor de vorming van bijvoorbeeld bot en spieren, maar ook voor het goed functioneren van spieren.

Een magnesiumbad is een warm bad waar magnesiumvlokken in worden gestrooid. Dat zou onder meer ontgiften, de slaap bevorderen, angststoornissen en milde ontstekingen verhelpen, het zenuwstelsel kalmeren en eczeem, psoriasis en acne verminderen. Zo’n flinke waslijst, dat lijkt te mooi om waar te zijn. Dat blijkt (helaas) ook het geval te zijn.

Is een magnesiumbad goed voor je gezondheid?

Dat magnesium een belangrijk mineraal voor de gezondheid is, klopt wel, zegt fysioloog Jeroen de Baaij in Radar. Magnesium helpt volgens hem bij het ontspannen van je spieren en bij het doorgeven van signalen aan je hersenen.

Het probleem: er is geen wetenschappelijk bewijs dat we magnesium via onze huid kunnen opnemen. Het magnesium dat we nodig hebben, halen we uit ons voedsel. „Ongeveer 50 procent van het magnesium dat we eten, wordt opgenomen in de darmen. Het teveel aan magnesium plassen we weer uit via de urine. De kanaaltjes die in je darmen zitten om magnesium op te nemen, zitten niet in huidcellen.”

Je darmen zijn gemaakt om voedingsstoffen op te nemen. Je huid is gemaakt om mineralen en zouten binnen het lichaam te houden en dus zo min mogelijk mineralen door te laten. „Daarnaast laten verschillende studies waarbij magnesiumsmeerseltjes zijn getest, zien dat de bloedwaarden nauwelijks omhooggaan. En dat er dus bijna geen magnesium via de huid wordt opgenomen.”

Tekort komt nauwelijks voor

Er is volgens Radar wel een onderzoek geweest dat aantoonde dat je met je huid magnesium kunt opnemen. Maar daarbij bleek de onderzoeker een handeltje in magnesiumcrème te hebben, en dus niet helemaal opbjectief te zijn.

Overigens komt een tekort aan magnesium in Nederland bijna niet voor, omdat het in veel voedingsmiddelen zit. Als je nieren of darmen slecht functioneren, kan zo’n tekort wel ontstaan. Je kunt je dan vermoeid of lusteloos voelen, spierkrampen hebben en misselijk zijn.

