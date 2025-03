Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Kool is het nieuwe superfood: waarom je dit wilt eten

Vergeet quinoa en chiazaad, kool is wat je nodig hebt voor een gezondheidsboost. Deze groente heeft een slechte reputatie vanwege saaie stamppotten en inspiratieloze recepten, maar er zitten juist heel veel voordelen aan deze vergeten groente.

Kool is een lid van de brassicafamilie, net als broccoli en bloemkool. Er zijn verschillende soorten, zoals groene en rode kool, maar ook de zachtere savooiekool en de ovale Chinese kool, die je vooral in kimchi terugvindt. Elk type heeft zijn eigen smaak en textuur, waardoor je eindeloos kunt variëren in de keuken.

Dit is alles wat je moet weten over het nieuwe superfood.

De gezondheidsvoordelen van kool

Wist je dat de groente al in het oude Rome werd gegeten als luxeproduct? En dat zeelieden het in de 17e en 18e eeuw meenamen op lange reizen om scheurbuik te voorkomen? Gelukkig is dat tegenwoordig geen alledaags probleem meer, maar door de enorme hoeveelheid vitamine C is het zeker de moeite waard om kool aan je dieet toe te voegen. Ook zit het vol vitamine K, dit is goed voor je botten en bloedstolling, en foliumzuur en vitamine B6 helpen je hersenen en zenuwstelsel op weg.

Om te profiteren van de gezondheidsvoordelen, is het aan te raden om minstens een paar porties per week te eten. Zoveel voedingsstoffen krijg je binnen:

Voor vitamine C: al 100 gram rauwe witte kool bevat ongeveer 36 mg vitamine C, wat al bijna de helft is van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) voor volwassenen.

al 100 gram rauwe witte kool bevat ongeveer 36 mg vitamine C, wat al bijna de helft is van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) voor volwassenen. Voor vitamine K: met 150 gram krijg je al ruim 100 procent van je dagelijkse behoefte aan vitamine K binnen.

met 150 gram krijg je al ruim 100 procent van je dagelijkse behoefte aan vitamine K binnen. Voor vezels en darmgezondheid: een portie van 200 gram levert ongeveer 5 gram vezels, wat bijdraagt aan een gezonde spijsvertering.

Goedkoop en lang houdbaar

In tegenstelling tot andere gezondheidshypes is dit superfood hartstikke betaalbaar. Met de alsmaar stijgende kosten in de supermarkt is dat natuurlijk goed nieuws. Voor 1 tot 3 euro heb je een flinke kool waar je dagen mee vooruit kunt. Bovendien blijft kool veel langer goed dan andere bladgroenten, zelfs als je het al gesneden of gekookt hebt. Geen paniek dus als je het even vergeet in de koelkast.

Veelzijdige groente

De kracht van kool zit ‘m niet alleen in zijn voedingsstoffen, maar ook in de veelzijdigheid van de groente. Maak bijvoorbeeld een frisse salade van rode kool, gebruik Chinese kool in een wokgerecht of geniet van de gefermenteerde versie zoals zuurkool en kimchi. Of gewoon gebakken met wat knoflook en boter. Kool is een absolute must-have in je keuken.

