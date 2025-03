Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Waarom krijgen mensen eigenlijk kippenvel?

Een mooi liedje, kou of ander intens moment? Wij mensen kunnen kippenvel krijgen. Maar waarom krijgen we eigenlijk bultjes en rechtopstaande haren op bepaalde momenten?

Sommige reacties van ons lichaam zijn nog steeds zo ingesteld zoals dat eeuwen geleden voor ons bedacht is. Eerder vertelde klinisch psycholoog Paul van Deun over onze biologische gevoeligheid voor dopamine en verslaving. Volgens hem speelt onze huidige moderne maatschappij in op onze biologische kwetsbaarheid. En huisarts Staf Hendrickx legde eerder aan Metro uit dat ons lichaam nog steeds is ingericht op jagen en verzamelen wat betreft voeding. Maar dat de voedselindustrie en allerlei ultrabewerkte voeding in de supermarkt dat systeem misbruiken.

Kippenvel bij schrikreactie

Kippenvel, wat pilo-erectie in het Latijns wordt genoemd, is kennelijk ook zo’n reactie die we al eeuwenlang hebben. Ooit hadden wij mensen namelijk meer haar, we stammen immers af van de apen. Kippenvel kan eigenlijk vanuit verschillende manieren ontstaan. Bijvoorbeeld door kou, emoties of een schrik- of opwindingsreactie.

Dat laatste zie je bijvoorbeeld ook bij katten of chimpansees. Bij die dieren gaan de haren overeind staan bij een schrikreactie, bedoeld om roofdieren af te schrikken, schrijft IFL Science. Maar eigenlijk is dat een evolutionair verschijnsel dat wij mensen ook nog steeds kunnen ervaren, maar niet langer zijn oorspronkelijke doel dient.

Kou activeert sympathische zenuwstelsel

Kou zorgt ervoor dat ons sympathische zenuwstelsel activeert. Het sympathische zenuwstelsel is verantwoordelijk voor onbewuste lichaamsfuncties, dat bijvoorbeeld je hartslag en ademhalingstempo omhoog gaan als dat nodig is, en heeft de leiding over kippenvel. Bij ijzige temperaturen sturen temperatuurgevoelige zenuwcellen in de huid een signaal naar de hersenen. Eenmaal in de hersenen wordt het signaal vertaald en doorgestuurd naar de haarspiertjes, schrijft ook Quest.

Ons systeem vertelt het lichaam bij kou om kleine gladde spieren onder onze huid samen te trekken, waardoor onze haren overeind gaan staan. En als een isolatielaag dient. Blijft de kou langer aanhouden? Dan zou dit systeem ons kunnen waarschuwen dat het tijd is om een ​​nieuwe vacht te genereren. Maar inmiddels hebben wij kleding en centrale verwarming en is dat dus niet meer nodig.

Kippenvel door emotie

Ook emoties kunnen dit sympathische zenuwstelsel activeren. Dat betekent dat bepaalde emotionele reacties ook kippenvel kunnen veroorzaken. Bijvoorbeeld als je emotioneel geraakt wordt door muziek. Deze emoties triggeren vervolgens de spiertjes onder je haartjes op bijvoorbeeld je arm.

Neuroloog Adam Zeman haalt tegen IFL Science een onderzoek naar kippenvel en muziek aan. Muzikanten moesten voor het onderzoek bepaalde muziekstukken doorgeven, die wat hen betreft kippenvel veroorzaakten. De onderzoekers vergeleken de hersenactiviteit tijdens het luisteren van deze muziek. Daaruit bleek dat deze ‘kippenvel veroorzakende muziek’ verbonden bleek met belonende activiteiten. Net als chocolade of seks.

Hoewel kippenvel ons dus een sensationelere ervaring kan geven, hebben we evolutionair gezien niet bijzonder veel baat meer bij de bultjes en rechtopstaande haartjes.

Vorige Volgende

Reacties