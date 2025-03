Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Ai… kans op hooikoorts neemt sterk toe

Heb je last van hooikoorts? Dan worden de komende weken iets minder fijn voor jou. De komende weken neemt de kans op hooikoorts sterk toe, want de eerste berken komen tot bloei. Dat meldt Weeronline.

Door het overwegend droge weer stijgt de hoeveelheid pollen in de lucht snel.

Piek berkenpollenseizoen komt eraan

De afgelopen dagen waaide er al wat berkenpollen vanuit de buurlanden over Nederland. Nu gaan ook de eerste berken in ons land bloeien. In het huidige klimaat komt dat op een gebruikelijk moment, maar vergeleken met halverwege de vorige eeuw is het zo’n twee weken eerder. Weeronline verwacht de piek van het berkenpollenseizoen ergens halverwege april.

In de afgelopen weken was het pollen van de els en van de es de grootste veroorzaker van hooikoortsklachten. De elzen raken nu snel uitgebloeid. Later in april komen eiken en beuken tot bloei. Die veroorzaken volgens Weeronline nauwelijks allergieklachten.

Hooikoorts veel voorkomende allergie

Hooikoorts is een allergie die veel voorkomt. Mensen met hooikoorts zijn overgevoelig voor stuifmeel van sommige grassen, planten en bomen. Wanneer grassen, planten en bomen beginnen te groeien, komt dit stuifmeel in de lucht en wordt het ingeademd door mensen.

Mensen met hooikoorts krijgen daardoor last van hun neus, ogen en soms ook keel. Bij een hooikoortsaanval raken namelijk de slijmvliezen geïrriteerd. Veelvoorkomende klachten zijn een loopneus, niesbuien, jeukende en branderige ogen, rode en gezwollen oogleden, een koortsig en moe gevoel, benauwdheid, soms hoesten en een pijnlijke keel.

Tips voor hooikoorts-klachten

Gelukkig is er in sommige gevallen nog wat te doen aan hooikoorts. Zo kun je het beste de buitenlucht in de namiddag en avond vermijden. Als je op pad gaat, doe dat dan ‘s ochtends. Dan is het gras nog nat en komen er dus minder pollen vrij. Op zoek naar meer tips om om te gaan met hooikoorts? Metro somde een aantal jaar geleden een paar handige tips op.

