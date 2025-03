Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Je brein ‘eet’ zichzelf op tijdens een marathon, blijkt uit onderzoek

Wie weleens een marathon rent weet het: het is allesbehalve makkelijk en aardig zwaar voor je lichaam. Maar wist je ook dat ook je hersenen het moeilijk hebben tijdens een langdurige loop? Onderzoekers uit Spanje ontdekten namelijk dat het brein zichzelf tijdelijk ‘opeten’ tijdens een marathon.

Het lijkt erop dat je hersenen hun eigen beschermende vetlaag gebruiken als energiebron om de race te kunnen uitlopen.

Myeline verdwijnt tijdelijk

In een recente studie werden de hersenen van tien marathonlopers onderzocht door middel van MRI-scans. De scans werden gemaakt vóór de marathon, direct na de finish, en bij sommige deelnemers ook twee weken en twee maanden later. De bevindingen, gepubliceerd in Nature Metabolism, tonen een opvallend patroon aan.

Direct na de marathon bleek de hoeveelheid myeline, een vetrijke beschermingslaag rondom zenuwcellen, in bepaalde hersengebieden af te nemen. Vooral in gebieden die belangrijk zijn voor motorische coördinatie, zintuigen en emoties. In sommige hersengebieden daalde de myeline met maar liefst 28 procent. Gelukkig was de afname tijdelijk: twee weken na de marathon herstelden de hersenen zich al, en na twee maanden waren de myelinewaarden weer volledig op het oorspronkelijke niveau.

Neurowetenschapper Chantal van den Berg legt uit aan RTL dat myeline een soort noodbrandstof is bij extreem lange inspanningen zoals een marathon. „Je kunt het zien als een isolatielaag om een verwarmingsbuis”, zegt ze. Als andere energievoorraden opraken, kan het brein overstappen op het verbranden van myeline, dat voor bijna 80 procent uit vetten bestaat.

Stoppen met hardlopen hoeft (gelukkig) niet

Moet je nu je hardloopschoenen in de kast laten staan? Nee, gelukkig niet. De effecten gelden voornamelijk bij extreem lange afstanden zoals een marathon. „Bij normale sportactiviteiten is er weinig afname van myeline”, zegt Van den Berg.

Fanatieke hardlopers hoeven zich geen zorgen te maken, want het myelineniveau herstelt zich vanzelf na een paar weken. Van den Berg raadt aan om gezonde, vetrijke voeding zoals vette vis, noten en avocado’s te eten en voeding die zenuwcellen ondersteunt, zoals spinazie. En natuurlijk: goed rusten na een marathon!

