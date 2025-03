Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Immuunsysteem lijdt onder weinig slaap en veel nachtdiensten, zeggen wetenschappers

Weinig slaap en veel nachtdiensten: het is niet de beste combinatie voor ons mensen. Maar nu blijkt uit nieuw Noors onderzoek dat het immuunsysteem er wel heel erg onder lijdt, vooral bij zorgpersoneel.

Onderzoekers van de Universiteit van Bergen analyseerden gegevens van ruim 1300 verpleegkundigen en zagen een duidelijk patroon: wie onregelmatige diensten draaide of structureel te weinig slaap kreeg, werd vaker ziek. Denk aan infecties zoals verkoudheid, bronchitis en maagdarminfecties.

Weinig slaap zorgt voor grotere kans op ziekte

De studie bevestigt wat veel zorgmedewerkers waarschijnlijk al voelen: hoe minder slaap, hoe groter de kans op ziekte. Verpleegkundigen die Ă©Ă©n tot twee uur minder sliepen dan ze nodig hadden, hadden 30 procent meer kans op een verkoudheid. Bij een slaaptekort van meer dan twee uur verdubbelde dat risico zelfs. Ook bronchitis en longontstekingen kwamen veel vaker voor bij slaapgebrek.

Wat de onderzoekers wel opviel, was dat nachtdiensten enkel de kans op verkoudheid verhogen, maar niet op andere infecties. Oftewel, te weinig slapen is schadelijker dan alleen in de nacht werken.

Slim roosterenÂ

Maar, wat kun je eraan doen? Volgens onderzoeker StĂ„le Pallesen is slim roosteren een belangrijke oplossing. “Beperk het aantal nachtdiensten achter elkaar en zorg voor voldoende hersteltijd”, adviseert hij in de conclusie van het onderzoek. Daarnaast helpt het om bewuster te zijn over het belang van slaap en het immuunsysteem.

Gezondheidscontroles en vaccinaties kunnen ook bijdragen aan minder ziekteverzuim en betere zorg voor patiënten. En hoewel deze resultaten specifiek gelden voor verpleegkundigen, is de boodschap van de wetenschappers duidelijk: goed slapen is cruciaal, zeker als je in de zorg werkt.

