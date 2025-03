Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dit is doodsoorzaak nummer één bij kinderen tot 15 jaar: ‘Elk kind is er eentje te veel’

[ autoplay = true]

‘Elk kinderhart dat stopt, is er één te veel.’ Dat is de boodschap in een korte indrukwekkende spot die door Stichting Hartekind is gelanceerd. Wat duidelijk wordt gemaakt: een hartprobleem is doodsoorzaak nummer één in Nederland bij kinderen tot 15 jaar.

Het spotje van Stichting Hartekind maakt deel uit van een nieuwe campagne over het hartprobleem als voornaamste doodsoorzaak onder kinderen. Merel van 7 jaar leeft gelukkig nog en zegt: „Ik ben tachtig keer in het ziekenhuis geweest en vijf keer aan mijn hart geopereerd.”

Met een hartprobleem het land in

Bij de lancering van ‘Elk kinderhart dat stopt, is er één te veel’ gingen kinderen met een hartafwijking (hartekinderen) uit het hele land gisteren samen met Hartekind-ambassadeurs naar alle kinderhartcentra. Zij vroegen daarbij aandacht voor de 25.000 hartekinderen in Nederland. Kindercardiologen, kinderhartchirurgen en IC-verpleegkundigen tekenden daarbij een steunbetuiging.

Een van de Hartekind-ambassadeurs is Nienke Plas. Zij vertelde eerder over een hartprobleem van haar dochter Harley. Plas ging gisteren ook met kinderen het land in, net als Ruben Nicolai, Yara van Kerkhof, Sanne Keizer, Avalon Aardoom en Shirma Rouse. Nienke Plas over haar bezoeken gisteren in Maastricht, Leiden en Amsterdam: „Kinderen en doodgaan, dat hoort gewoon niet bij elkaar. Ik weet door mijn eigen hartekindje hoe het is om te horen dat je kind een hartafwijking heeft. Ik gun het andere ouders die dit meemaken zo dat hun lieve kindjes het halen. Elk kinderhart dat stopt, is er één te veel en ik hoop dat veel Nederlanders onze oproep steunen.”

Voor meer informatie over de campagne voor kinderen met een hartprobleem: kijk op de site van de stichting.

